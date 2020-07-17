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Формула 1 / Новость

McLaren нацелилась первой подписать новый Договор Согласия

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McLaren нацелилась первой подписать новый Договор Согласия
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор: Люк Смит, Редактор Ф1
17 июл. 2020 г., 10:13

Глава британской команды Андреас Зайдль подтвердил готовность в ближайшее время заключить с Формулой 1 договор о гарантиях долговременных выступлений

Договор Согласия – ключевой документ, определяющий условия выступления команд в Формуле 1. Он появился в начале восьмидесятых и прежде был единым для всех. В XXI веке Берни Экклстоун стал заключать его с каждым коллективом на собственных условиях.

Нынешние соглашения действуют до конца 2020 года. Сейчас Liberty Media ведет активную работу по согласованию содержания обновленных документов. Новый Договор Согласия будет действовать с 2021 до 2026 года, и пока ни одна из команд еще не подписала его. 

Однако в McLaren заявили о готовности сделать это в кратчайшие сроки, гарантировав свое присутствие в чемпионате на шесть следующих сезонов. 

Накануне Гран При Венгрии генеральный директор компании McLaren Зак Браун сказал: «В новом Договоре Согласия содержатся финансовые, технические и спортивные правила, он закладывает серьезный базис долговременной стабильности, роста и успеха Формулы 1 и ее совладельцев.

Liberty Media, Формула 1 и FIA работали совместно с командами, чтобы защитить спорт во время вирусного кризиса, гарантировать возобновление гонок и их долгосрочное будущее. 

McLaren Racing заявляет о полной поддержке Формулы 1 и готовности заключить новое соглашение в ближайшее время».

Позицию своего босса поддержал и глава команды из Уокинга Андреас Зайдль. «Мы в McLaren четко намерены оставаться в Ф1, – заявил он журналистам в пятницу. – Все, что мы видим из уже озвученных планов в спортивной, технической и финансовой части регламента, нам очень нравится. И мы собираемся скоро поставить свою подпись». 

Если McLaren, которая в последнее время испытывает значительные финансовые трудности, заключит Договор Согласия, это станет сигналом для других команд. Из всех нынешних участников Формулы 1 лишь в Haas в последнее время говорили, что еще не определились с будущим своих выступлений.

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Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин
Автор Джонатан Нобл

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