McLaren нацелилась первой подписать новый Договор Согласия

Договор Согласия – ключевой документ, определяющий условия выступления команд в Формуле 1. Он появился в начале восьмидесятых и прежде был единым для всех. В XXI веке Берни Экклстоун стал заключать его с каждым коллективом на собственных условиях.

Нынешние соглашения действуют до конца 2020 года. Сейчас Liberty Media ведет активную работу по согласованию содержания обновленных документов. Новый Договор Согласия будет действовать с 2021 до 2026 года, и пока ни одна из команд еще не подписала его.

Однако в McLaren заявили о готовности сделать это в кратчайшие сроки, гарантировав свое присутствие в чемпионате на шесть следующих сезонов.

Накануне Гран При Венгрии генеральный директор компании McLaren Зак Браун сказал: «В новом Договоре Согласия содержатся финансовые, технические и спортивные правила, он закладывает серьезный базис долговременной стабильности, роста и успеха Формулы 1 и ее совладельцев.

Liberty Media, Формула 1 и FIA работали совместно с командами, чтобы защитить спорт во время вирусного кризиса, гарантировать возобновление гонок и их долгосрочное будущее.

McLaren Racing заявляет о полной поддержке Формулы 1 и готовности заключить новое соглашение в ближайшее время».

Позицию своего босса поддержал и глава команды из Уокинга Андреас Зайдль. «Мы в McLaren четко намерены оставаться в Ф1, – заявил он журналистам в пятницу. – Все, что мы видим из уже озвученных планов в спортивной, технической и финансовой части регламента, нам очень нравится. И мы собираемся скоро поставить свою подпись».

Если McLaren, которая в последнее время испытывает значительные финансовые трудности, заключит Договор Согласия, это станет сигналом для других команд. Из всех нынешних участников Формулы 1 лишь в Haas в последнее время говорили, что еще не определились с будущим своих выступлений.