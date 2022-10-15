McLaren нашла новичков для пятничных тренировок Ф1 в IndyCar

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Команда McLaren определилась с новичками, которые заменят основных пилотов в первых пятничных тренировках Формулы 1. Напомним, что по действующим правилам чемпионата каждая команда обязана предоставить места для новичков минимум дважды за сезон.

Выбор пал на пилотов из американской гоночной серии IndyCar. Это Алекс Палоу и пилот команды Arrow McLaren SP Патрисио О'Уорд. Палоу заменит Даниэля Риккардо на тренировке Гран При США, а О'Уорд сядет за руль болида Ландо Норриса в Абу Даби.

Напомним, что оба в этом году уже тестировали болиды Ф1 команды McLaren в Барселоне и Австрии. Однако тогда это были не обязательные тесты, которые проводились на машине прошлого сезона.