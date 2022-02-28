McLaren намекнула, кого из новичков хотела бы видеть в FP1

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В 2022 году Формула 1 вводит правило, по которому каждому коллективу как минимум дважды по ходу сезона нужно будет предоставить автомобиль новичкам во время первых пятничных тренировок (FP1). И некоторые команды потихоньку начинают определяться с возможными кандидатами на места в кокпите машины Ф1.

Например, McLaren заинтересована еще больше привлечь к серии пилота IndyCar Пато О'Уорда, который еще в декабре участвовал в молодежных тестах вместе с британским коллективом.

«Мы еще не решили, кто будет участвовать в тренировках, но Пато точно один из кандидатов, – сказал глава McLaren Ф1 Зак Браун во время минувшего этапа IndyCar. – Если кто-то собирается прийти в чемпионат, то важно понимать, как они справятся с машиной Ф1 – именно поэтому мы хотим проводить заезды.

Победу в IndyCar – это здорово. Но нас больше интересуют наши тесты Ф1, во время которых мы проводим некоторые сравнение с Ландо Норрисом, Даниэлем Риккардо и другими пилотами».

На вопрос о том, кого бы Браун назвал вторым потенциальным новичком, Зак ответил, что «это мог бы быть один из гонщиков паддока IndyCar». Самым вероятным кандидатом можно назвать Колтона Херту – пилота, который собирался прийти в Ф1 вместе с Майклом Андретти, если бы у главы Andretti Autosport в прошлом году получилось купить Alfa Romeo (Sauber). Сам же Андретти прямо не стал отвечать, готов ли «одолжить» своего пилота на тесты Ф1.

Напомним, что, согласно новому правилу, новичками Ф1 считаются только те гонщики, которые провели не более двух Гран При за рулем машины чемпионата. Уик-энды, где молодые пилоты сядут за руль, команды выбирают сами.