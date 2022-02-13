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Формула 1 / Презентация McLaren Новости

McLaren: Нам пришлось сильно сэкономить на новом болиде

Команда предупредила о переходе на дешевые материалы, простые технологии и возможную нехватку запчастей

McLaren: Нам пришлось сильно сэкономить на новом болиде
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С 2022 года в Формуле 1 вводятся ограничения на максимальный бюджет команд. Это также совпало с внедрением совершенно нового технического регламента. Иными словами, командам пришлось не просто удешевлять болиды, но разрабатывать совершенно новые машины, исходя из непривычных для многих принципов экономии.

Если, скажем, Haas или Force India (ныне это Aston Martin) еще несколько лет назад удивляли всех в Формуле 1 умением сделать быстрые машины за малые деньги, то для Mclaren экономия оказалась новым вызовом.

«Главным вызовом для нас, конечно, стала разработка совершенно другой машины по совершенно другим правилам, – признался глава команды McLaren Андреас Зайдль. – И все это в условиях ограничения бюджета, которые вступили в силу в этому году. Так что нам пришлось каждый раз пересматривать все то, что мы привыкли делать в прошлом в поисках экономии.

Как мы разрабатываем и как производим детали? Как мы можем упростить технологию, и есть ли более дешевые материалы? Пришлось очень серьезно переосмыслить то, сколько сменных деталей мы можем выпускать при каждом обновлении. Ранее мы придерживались совсем иных принципов».

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