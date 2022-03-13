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Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Новости

McLaren: На тестах все пошло не по плану

Андреас Зайдль отметил, что теперь вся надежда на обновления, которые должны появиться к первому этапу сезона

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McLaren: На тестах все пошло не по плану
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С 10 по 12 марта в Бахрейне прошла вторая и финальная часть предсезонных тестов Формулы 1, и за эти три дня McLaren преодолела наименьшее количество дистанции: лишь 200 кругов.

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К сожалению для команды, у машины возникла серьезная проблема с передними тормозами, которую механики и инженеры пытались решить, но до конца так и не смогли.

По словам главы McLaren Андреаса Зайдля, в команде проиграли борьбу со временем. Теперь немец надеется, что нужные обновления успеют сделать и привезти к первому этапу сезона, который состоится на следующей неделе.

«Тесты определенно пошли не по плану, – рассказал Зайдль в эфире Sky Sports. – У нас возникла неожиданная проблема с передними тормозами, и эта трудность ограничивала нас, особенно относительно тестирования на длинных отрезках. Из-за этого мы оказались позади соперников.

Тем не менее мне кажется, было много положительных моментов. Мы все еще могли работать над машиной и обновлять ее. Но, к сожалению, у нас есть эта проблема, и мы просто не успели произвести улучшения для ее решения.

Из-за нехватки времени мы смогли внести только определенные изменения, которые помогали лишь частично. Теперь мы просто надеемся, что обновления, которые мы привезем на следующей неделе, решат проблему».

Дополнительная информация: Адам Купер

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