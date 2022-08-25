McLaren: мы уверены в новом пилоте
В команде так и не назвали того, кто сменит Даниэля Риккардо
В среду команда McLaren объявила о том, что после окончания сезона ее покинет Даниэль Риккардо. При этом в официальном сообщении ничего не говорилось о том, кем планируется его заменить. Потому, именно об этом журналисты спрашивали представителей команды на пресс-конференции.
«Мы очень уверены в своем будущем, о котором объявим чуть позже, – пространно ответил руководитель McLaren Racing Зак Браун. – Мы хотели, чтобы в этот уик-энд в Бельгии и до самого конца сезона в команде была ясность, вот почему мы объявили об уходе Даниэля сейчас.
У нас всегда были очень открытые и дружественные отношения с Даниэлем и обидно завершать их таким образом. Я помню его победу в Монце, которая остается самым счастливым днем за всю мою карьеру в McLaren, когда я вместе с ним и Ландо Норрисом поднялся на подиум».
Считается, что в McLaren уже выбрали на место Риккардо молодого Оскара Пиастри, а о контракте с ним не объявляют только потому, что продолжается тяжба с Alpine, юниором которой он является. Потому у главы команды McLaren Андреаса Зайдля прямо спросили о том, каков смысл менять опытного австралийца на неопытного и чем последний лучше.
«Честно говоря, мне сейчас не к чему сравнивать Риккардо с его преемником, – сказал Зайдль, не произнеся имени Пиастри. – Сейчас мы говорим о Даниэле, и в Спа за нас будет выступать Даниэль. Но мы хотим развиваться, и Даниэль хочет развиваться, так что мы решили не скрывать, что наши дороги расходятся. Об остальном поговорим позже».
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Официально: Риккардо покидает McLaren
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