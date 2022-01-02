McLaren: Mercedes помог Ferrari опередить нас

В 2021 году команда McLaren сменила силовые установки Renault на двигатели Mercedes. В теории последние считаются более мощными, однако по итогам сезона команда уступила третье место в Кубке конструкторов конкурентам из Ferrari.

Наиболее трудной для McLaren оказалась последняя часть сезона, так как в Ferrari обновили гибридную составляющую силовй установки и смогли ощутимо прибавить.

По окончании сезона руководители британской команды связывают поражение от Скудерии в том числе и с моторами Mercedes. Впрочем, к самим силовым установкам у представителей McLaren претензий нет. Но при переходе на новые двигатели машину пришлось дорабатывать – а возможности доработок год назад были ограничены.

При работе над болидами 2021 года команды получили от FIA т.н. жетоны, т.е. возможность доработать определенные (но далеко не все) зоны машины на свой выбор. И McLaren была вынуждена потратить свои жетоны сразу именно на переделку болида под мотор Mercedes. В итоге команда не имела возможности провести работы с другими элементами автомобиля, как это сделали конкуренты (в том числе уже по ходу сезона).

«Не то, чтобы мы предпочитаем сохранять жетоны до последнего, но все же было немного грустно потратить их сразу на переделку машин под новую силовую установку, – рассказал главный конструктор McLaren Джеймс Ки. – Это была довольно сложная работа, так как нам пришлось ставить двигатель Mercedes в болид, спроектированный под двигатель Renault. Как вы понимаете, было бы правильнее изначально проектировать машину под конкретный двигатель.

Если бы мотор остался тем же, то, возможно, мы бы немного переделали переднюю подвеску или поменяли бы какие-то детали в задней части болида. Впрочем, я не думаю, что это сделало бы нас заметно быстрее. Фактически наши машины создавались еще к 2020 году, и основные параметры в них изменить было нельзя».

Дополнительная информация: Люк Смит