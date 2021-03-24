В межсезонье в Формуле 1 произошло два громких возвращения. Команда McLaren вновь использует моторы Mercedes – а Фернандо Алонсо вновь будет выступать за команду, принадлежащую концерну Renault (раньше она так и называлась, а в это межсезонье переименивалась в Alpine). За последнее время мы опубликовали немало материалов, связанных с этими сюжетами – и сегодня решили объединить их.

К примеру, вспомнить о времена, когда все надежды марки Mercedes в Формуле 1 были связаны исключительно с McLaren, а о создании своего коллектива в Штутгарте даже не помышляли. Эпичные сходы прямо перед мерседесовской трибуной на «Нюрбургринге» и громкие победы, забавные рекламные ролики с Миккой Хаккиненом и модные дорожные суперкары – в этой истории было много яркого и интересного. Всему этому посвящен наш обзор 20-летнего сотрудничества двух легенедарных имен.

За эти 20 лет автомобилями McLaren с моторами Mercedes управляли Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон, Дженсон Баттон и Кими Райкконен. В отдельной фотогалерее мы нашли место для каждого из этих автомобилей – а также напомнили, какие результаты показал англо-немецкий проект в каждом из проведенных вместе сезонов.

Переход от Renault к чемпионским силовым установкам стал для команды из Уокинга далеко не последней хорошей новостью за последнее время. О том, что позволяет команде с оптимизмом смотреть в будущее, в начале года поразмышлял наш британский редактор Люк Смит.

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Возвращение Фернандо Алонсо в Renault / Alpine – не менее достойная история. Начать хотя бы с того, что испанский гонщик уже дважды приходил во французский коллектив и дважды покидал его. С рядовыми пилотами такое в Ф1 случается не так уж и редко (вспомнить хотя бы Даниила Квята и Toro Rosso) – а вот с чемпионом мира на нашей памяти случилось только однажды. И конечно, мы не могли не вспомнить эту историю.

Два предыдущих «пришествия» испанца в Renault тоже были весьма запоминающимися. Первая победа, два чемпионских титула, а на другом полюсе – скандальный Гран При Сингапура 2008 года, во время которого напарник испанца ради победы Алонсо устроил аварию, а в результате которого кое-кто получил пожизненное отлучение от Ф1. Самые яркие моменты сотрудничества Фернандо и Renault мы вспомнили в отдельном материале.

Кстати, появление марки Alpine в Ф1 тоже в каком-то смысле можно назвать возвращением. Почему же болидов с этим названием ранее нельзя было найти в списке участников этапов чемпионата мира? И что вообще представляет собой эта не слишком известная в России марка? Само собой, у нас есть ответы и на эти вопросы.

А в четверг ищите на Motorsport.com материалы о новичках сезона и их перспективах в Формуле 1. Если что-то пропустите – вечером мы опубликуем аналогичную подборками на все статьи по этой теме.