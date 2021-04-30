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Формула 1 Новость

McLaren лоббирует тайные голосования в Формуле 1 – чтобы ослабить диктат топ-команд

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, Главный редактор

Руководство британского коллектива хочет видеть в чемпионате мира десять полностью независимых команд

McLaren лоббирует тайные голосования в Формуле 1 – чтобы ослабить диктат топ-команд

Команда McLaren подняла вопрос о введении тайного голосования при решении важных вопросов, касающихся будущего Формулы 1. Об этом руководители британского коллектива заявили, общаясь с журналистами.

В настоящий момент ключевые решения принимаются в рамках заседаний т.н. Комиссии Ф1, где 10-ю голосами располагает FIA, 10-ю – руководство Ф1, а каждая команда располагает одним голосом. При этом для принятия предложения требуется 25 голосов, а если решение должно вступить в силу по ходу сезона – 28. Таким образом, пройдет или нет предложение, вполне может зависеть от позиций конкретных команд.

По мнению генерального директора McLaren Зака Брауна, использующееся сейчас открытое голосование позволяет крупным командам оказывать давление на небольшие. К примеру, Ferrari может навязать свою позицию плотно связанным с ней Alfa Romeo и Haas.

«Мы видим в этом способ обеспечить принятие решений в интересах спорта – а также чтобы решения лучше соответствовали интересам большинства команд, – описал свою мотивацию Браун. – На мой взгляд, сложно спорить, что в течение последних двух лет очень многие из принятых решений явно не пошли на пользу большинству команд.

Так что, речь о достаточно серьезной проблеме, которая заметно влияет на ситуацию в спорте. Ведь иногда результат зависит от одного голоса. И механизм голосования в этой ситуации может повлиять на результат».

Тему процедуры голосования затронул и Андреас Зайдль, управляющий работой гоночной команды McLaren.

«Наша позиция четко определена: мы хотели бы видеть Формулу 1 состоящей из 10-ти независимых, полностью независимых коллективов, – заявил менеджер. – И на наш взгляд, в настоящий момент предусмотренные правилами возможности по использованию чужих ресурсов или закупке деталей на стороне слишком велики.

Мы понимаем, что сейчас наши соперники пользуются этими возможностями в соответствии с правилами – и уважаем это. Но в то же самое время мы ведем активный диалог с ФИА и Формулой 1 в попытках изменить ситуацию в будущем».

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Большинство опрошенных журналистами руководителей команд высказались в пользу тайного голосования. Включая Тото Вольфа и спортивного директора Ferrari Лорана Мекиса – хотя, казалось бы, именно Mercedes (продающий моторы 3-м командам) и Ferrari (у которой 2 клиента) являются главными претендентами на роль «диктаторов».

Не стал возражать и руководитель Red Bull Кристиан Хорнер: «Немного жаль, что приходится прибегать к этой процедуре – но в любом случае у команд есть право требовать ее введения. Если для обеспечения полной независимости голосования надо сделать его тайным – я не вижу каких-то проблем с внедрением нового варианта».

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Автор Кирилл Качнов

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