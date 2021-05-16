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Формула 1 / Гран При Монако Новости

McLaren к Гран При Монако перекрасил болиды в цвета легендарного спонсора. У нас есть 12 фото

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Для использования новой расцветки пришлось запрашивать специальное разрешение у FIA и руководства Формулы 1

McLaren к Гран При Монако перекрасил болиды в цвета легендарного спонсора. У нас есть 12 фото

На Гран При Монако, который пройдет в ближайшие выходные, болиды команды McLaren будут выступать в нестандартной расцветке. Новый дизайн, который планируется использовать только на одной гонке, посвящен возобновленному в прошлом году сотрудничеству коллектива с топливной компанией Gulf. 

«Когда наши логотипы появились на McLaren, реакция поклонников была удивительной, – рассказал генеральный директор Gulf Майк Джонс о том, как появилась идея спецрасцветки. – Люди сами стали перекрашивать модели в наши цвета, создавать свои варианты дизайна и спрашивать: почему бы не сделать что-то в этом роде?

Мы с Заком Брауном начали размышлять на эту тему, вспоминать, насколько долгой была история взаимоотношений McLaren и Gulf – и решили, что эта идея заслуживает внимания».

Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако

Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако
1/12

Фотограф: McLaren

Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако

Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако
2/12

Фотограф: McLaren

Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако

Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако
3/12

Фотограф: McLaren

Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако

Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако
4/12

Фотограф: McLaren

Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако

Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако
5/12

Фотограф: McLaren

Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако

Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако
6/12

Фотограф: McLaren

Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако

Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако
7/12

Фотограф: McLaren

Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако

Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако
8/12

Фотограф: McLaren

Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако

Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако
9/12

Фотограф: McLaren

Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако

Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако
10/12

Фотограф: McLaren

Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако

Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако
11/12

Фотограф: McLaren

Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако

Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако
12/12

Фотограф: McLaren

Бренд Gulf впервые стал партнером еще в 60-х годах, при жизни основателя команды Брюса Макларена. Топливная компания поддерживала проекты выступлений британского коллектива в Формуле 1 и американском чемпионате Can-Am. 

Также на фотографиях можно увидеть McLaren F1 в цветах команды Gulf Team Davidoff McLaren – этот автомобиль в 1997 году финишировал первым в своем классе и вторым в абсолютном зачете на гонке «24 часа Ле-Мана».

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На использование расцветки, заметно отличающейся от заявленной в начале сезона, команде пришлось запрашивать специальное разрешение у FIA и организаторов чемпионата – так как по умолчанию это не разрешено правилами. Впрочем, по словам Брауна, никаких затруднений при этом не возникло.

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Серия Формула 1
Этап Гран При Монако Билеты
Команды McLaren
Автор Джонатан Нобл

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