McLaren к Гран При Монако перекрасил болиды в цвета легендарного спонсора. У нас есть 12 фото
Для использования новой расцветки пришлось запрашивать специальное разрешение у FIA и руководства Формулы 1
На Гран При Монако, который пройдет в ближайшие выходные, болиды команды McLaren будут выступать в нестандартной расцветке. Новый дизайн, который планируется использовать только на одной гонке, посвящен возобновленному в прошлом году сотрудничеству коллектива с топливной компанией Gulf.
«Когда наши логотипы появились на McLaren, реакция поклонников была удивительной, – рассказал генеральный директор Gulf Майк Джонс о том, как появилась идея спецрасцветки. – Люди сами стали перекрашивать модели в наши цвета, создавать свои варианты дизайна и спрашивать: почему бы не сделать что-то в этом роде?
Мы с Заком Брауном начали размышлять на эту тему, вспоминать, насколько долгой была история взаимоотношений McLaren и Gulf – и решили, что эта идея заслуживает внимания».
Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако
Фотограф: McLaren
Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако
Фотограф: McLaren
Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако
Фотограф: McLaren
Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако
Фотограф: McLaren
Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако
Фотограф: McLaren
Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако
Фотограф: McLaren
Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако
Фотограф: McLaren
Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако
Фотограф: McLaren
Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако
Фотограф: McLaren
Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако
Фотограф: McLaren
Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако
Фотограф: McLaren
Специальная расцветка McLaren для Гран При Монако
Фотограф: McLaren
Бренд Gulf впервые стал партнером еще в 60-х годах, при жизни основателя команды Брюса Макларена. Топливная компания поддерживала проекты выступлений британского коллектива в Формуле 1 и американском чемпионате Can-Am.
Также на фотографиях можно увидеть McLaren F1 в цветах команды Gulf Team Davidoff McLaren – этот автомобиль в 1997 году финишировал первым в своем классе и вторым в абсолютном зачете на гонке «24 часа Ле-Мана».
Читайте также:
На использование расцветки, заметно отличающейся от заявленной в начале сезона, команде пришлось запрашивать специальное разрешение у FIA и организаторов чемпионата – так как по умолчанию это не разрешено правилами. Впрочем, по словам Брауна, никаких затруднений при этом не возникло.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Монако Билеты
|Команды
|McLaren
|Автор
|Джонатан Нобл