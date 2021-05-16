На Гран При Монако, который пройдет в ближайшие выходные, болиды команды McLaren будут выступать в нестандартной расцветке. Новый дизайн, который планируется использовать только на одной гонке, посвящен возобновленному в прошлом году сотрудничеству коллектива с топливной компанией Gulf.

«Когда наши логотипы появились на McLaren, реакция поклонников была удивительной, – рассказал генеральный директор Gulf Майк Джонс о том, как появилась идея спецрасцветки. – Люди сами стали перекрашивать модели в наши цвета, создавать свои варианты дизайна и спрашивать: почему бы не сделать что-то в этом роде?

Мы с Заком Брауном начали размышлять на эту тему, вспоминать, насколько долгой была история взаимоотношений McLaren и Gulf – и решили, что эта идея заслуживает внимания».

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Бренд Gulf впервые стал партнером еще в 60-х годах, при жизни основателя команды Брюса Макларена. Топливная компания поддерживала проекты выступлений британского коллектива в Формуле 1 и американском чемпионате Can-Am.

Также на фотографиях можно увидеть McLaren F1 в цветах команды Gulf Team Davidoff McLaren – этот автомобиль в 1997 году финишировал первым в своем классе и вторым в абсолютном зачете на гонке «24 часа Ле-Мана».

На использование расцветки, заметно отличающейся от заявленной в начале сезона, команде пришлось запрашивать специальное разрешение у FIA и организаторов чемпионата – так как по умолчанию это не разрешено правилами. Впрочем, по словам Брауна, никаких затруднений при этом не возникло.