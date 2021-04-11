Преждевременно утверждать, что последние изменения в техрегламенте Формулы 1 «притормозили» машины с т.н. малым углом атаки. Об этом, общаясь с журналистами, заявил Андреас Зайдль, руководитель команды McLaren.

Напомним, что в последние годы коллективы Ф1 используют два принципиально разных подхода к увеличению уровня прижимной силы. Одни делают большим дорожный просвет в задней части болида, а с ним – и угол наклона днища и диффузора. Первым такое решение внедрила команда Red Bull, которая (вместе с AlphaTauri) до сих пор является главным приверженцем концепции с большим углом атаки. Болиды Mercedes, наоборот, традиционно имеют малый угол атаки – а уровень прижимной силы повышается с помощью увеличения площади днища. Наряду с Mercedes такой подход использует Aston Martin.

Изменения, внесенные в техрегламент Ф1 в минувшее межсезонье, предписали командам частично изменить конфигурацию днища и диффузора – что неизбежно должно было привести к снижению уровня прижимной силы.

До начала сезона ни представители команд, ни независимые эксперты не утверждали, что одна из двух концепций является более уязвимой для таких изменений, чем другая. Однако, когда по ходу Гран При Бахрейна Mercedes стал проигрывать Red Bull, а позиции Aston Martin оказались заметно хуже, чем год назад – сразу же были сделаны заявления, что машины с малым углом атаки сильнее пострадали от доработок днища и диффузора. В частности, руководитель Aston Martin Отмар Сафнауэр заявил, что его команда в межсезонье потеряла на секунду больше, чем соперники, использующие концепцию с большим углом атаки.

Журналисты решили узнать мнение по этому вопросу у Андреаса Зайдля. Команда McLaren в сравнительно недавнем прошлом следовала примеру Red Bull, однако еще в позапрошлом году начала уменьшать угол атаки в попытках сделать поведение машины более стабильным. В этом году дополнительной мотивацией для движения в сторону концепции Mercedes стал переход McLaren на немецкие моторы – ведь силовые установки Mercedes разработаны в расчете на болид с малым углом атаки. Впрочем, точных данных о соответствующем параметре автомобиля MCL35M пока нет.

«Я бы сказал, что делать какие-то заявления еще рано, – сообщил журналистам Зайдль. – Стоит подождать и посмотреть, как ситуация будет складываться на других трассах – как на расклад сил повлияет специфика того или другого автодрома. Опять же, надо принимать во внимание погодные условия: к примеру, в Бахрейне в этом году было заметно теплее, чем в прошлом – и ситуация с ветром, с его направлением и силой, заметно отличалась. Пока мы провели гонку на одной-единственной трассе – трассе, которую нельзя назвать среднестатистической, трассе, где очень многое зависит от мощности мотора и разгонной динамики.

Так что, давайте проведем еще пару-тройку гонок – это даст нам возможность взглянуть на положение дел более объективно. Честно говоря, мне кажется, что и после трех гонок инженерам отдельно взятой команды трудно будет четко оценить, как влияют эти изменения на машины, построенные в рамках той или иной концепции. Ведь у команд – и у нас в том числе – нет возможностей использовать и испытывать варианты с сильно отличающимися углами атаки. Но в любом случае, у нас будет больше информации – и я смогу дать вам более содержательный ответ».