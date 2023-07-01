McLaren инициировала процедуру пересмотра канадского штрафа Норриса
Изучив все обстоятельства случившегося, команда попробует отменить пятисекундное наказание для своего гонщика и вернуть ему девятое место по итогам гонки
Ландо Норрис завершил гонку в Монреале девятым, но еще до клетчатого флага ему назначили штраф за неспортивное поведение – после выезда машины безопасности из-за аварии Джорджа Расселла на 11-м круге британец отстал от своего партнера по команде Оскара Пиастри, чтобы затем не терять времени по ходу двойного пит-стопа.
И хотя формально темп Норриса укладывался в нормативы, судьи FIA все равно признали гонщика виновным в неспортивном поведении – из-за этого он откатился на 13-е место.
Поздно вечером в пятницу McLaren сделала официальное заявление о том, что после обсуждений с официальными лицами Ф1 решила запустить процедуру пересмотра вынесенного решения.
В документе говорится: «Мы полностью поддерживаем FIA и судей в их непростой работе. Мы понимаем, что судьям приходится принимать решения в сжатые сроки, анализируя сложные сценарии и зачастую не обладая полной информацией.
В Канаде мы были удивлены назначенным штрафом и не уверены в его причинах. Мы поговорили с судьями сразу после гонки, чтобы разобраться в причинах наказания.
В нормативно-правовой базе FIA есть инструменты и процессы, которые позволяют спорту справляться со сложными моментами Формулы 1, особенно в отношении тех решений, которые необходимо принимать по ходу гонки.
Право пересмотра – это один из тех механизмов, который демонстрирует силу правил, позволяя пересматривать решения, если это отвечает интересам спорта. McLaren полностью принимает и поддерживает это.
Учитывая такую возможность, команда приняла первоначальные объяснения [в Монреале] и решила рассмотреть ситуация спокойно и взвешенно, выполнив всестороннюю комплексную проверку, которая включала рассмотрение предшествующих прецедентов. После тщательного изучения обстоятельств мы полагаем, что существует достаточно доказательств, позволяющих запросить пересмотра эпизода в FIA, что мы и сделали.
Мы продолжим тесно сотрудничать с федерацией в той же конструктивной манере, что и обычно, и примем результаты их обсуждений и решений».
Для повторного рассмотрения ситуации команда должна направить в FIA дополнительные доказательства, которые не были доступны судьям в момент исходного разбирательства, а федерация – признать из существенными и относящимися к делу.
Прежде подобные запросы со стороны команд неизменно приводили к тому, что FIA соглашалась повторно рассмотреть эпизод, но затем всякий раз сохраняла изначальное решение.
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