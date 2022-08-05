McLaren и Риккардо начали переговоры о расторжении контракта

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Объявление Себастьяна Феттеля об уходе из Ф1, сделанное перед этапом в Венгрии, закружило водоворот событий на рынке пилотов. Одним из его следствий стали раскрытые планы перехода молодого Оскара Пиастри в McLaren. Об этом почти никто не знал, пока команда Alpine, потерявшая Фернандо Алонсо, не поспешила объявить о контракте с австралийцем.

Сейчас у McLaren есть на 2023 год контракты с двумя гонщиками – Ландо Норрисом и Даниэлем Риккардо. Однако с последним команда планирует расстаться уже в конце 2022-го, чтобы освободить место для Пиастри.

Риккардо и команда уже согласовали, что пилот готов прервать соглашение досрочно, если получит достаточную сумму отступных. В Уокинге Даниэлю предложили переход в Формулу Е, но этот вариант не вызвал у пилота ни малейшего интереса.

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Оскар Пиастри, запасной гонщик Alpine F1 Team Фото: Motorsport Images

Источники Motorsport.com сообщили, что Alpine едва ли сможет рассчитывать на услуги Пиастри. У команды был опцион на продление его контракта на 2023 год, но он не вступил в силу. При этом дата 31 июля/1 августа, которую часто называют крайним сроком для гарантии коллективом из Энстоуна места для Оскара в пелотоне нового сезона, в действительности не является таковой.

Судьбу гонщика решит Совет по разрешению контрактных споров. Но часть экспертов полагает, что судебная тяжба даже не потребуется, так как с Alpine Оскара вообще не связывают на 2023 год никакие соглашения.

При этом переговоры между менеджментом Пиастри, который возглавляет Марк Уэббер, и McLaren начались еще несколько недель назад. Наладить контакт оказалось несложно, так как нынешний руководитель команды Андреас Зайдль был боссом Уэббера в программе Porsche в WEC.

Так как еще недавно казалось, что Алонсо останется в Alpine, единственным вариантом для Пиастри казалась аренда в Williams, что не особенно устраивало гонщика и его окружение. После интереса со стороны McLaren и уточнения юридических деталей выяснилось, что организовать такой переход проще, чем можно было представить.