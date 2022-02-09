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Формула 1 Новость

McLaren и Норрис продлили контракт до конца 2025 года

Британский гонщик продолжит выступать за свою нынешнюю команду еще как минимум четыре года

McLaren и Норрис продлили контракт до конца 2025 года
Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
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В прошлом мае Ландо Норрис и McLaren объявили о продлении сотрудничества, но не стали раскрывать срок действия контракта, ограничившись формулировкой «на 2022 год и последующий период».

В последнее время в Ф1 сформировалась тенденция о необходимости подтверждения подобных соглашений ежегодно. Чтобы гарантировать будущее сотрудничества с 22-летним пилотом, в среду McLaren опубликовала новое объявление – подтвердив контракт Ландо до конца 2025 года. 

«Я очень рад, что теперь в моей жизни и моей карьере наступила определенность, – цитирует гонщика пресс-служба. – Как по мне, остаться в Формуле 1 еще на четыре года – это просто замечательно.  

Я невероятно доволен и тем, что останусь в McLaren – с людьми, в окружении которых я вырос и с которыми пришел в Формулу 1. 

Мне больше чем когда либо хочется продолжать наш путь и стремиться к нашей цели – побеждать в гонках, конечно же, выигрывать чемпионаты и так далее».

Новый контракт стал рекордным по времени действия, перекрыв прежний показатель Шарля Леклера, чье соглашение с Ferrari рассчитано до конца 2024 года. 

Ландо дебютировал в Ф1 в сезоне-2019, впервые поднялся на подиум годом позже, а на осеннем Гран При России в Сочи впервые стартовал с поула. Минувший чемпионат мира британец завершил шестым, четырежды побывав на пьедестале. Его лучшим результатом пока остается второе место на финише в Монце-2021.

Контракт другого пилота McLaren Даниэля Риккардо действует до конца 2023 года. По словам главы команды из Уокинга Андреаса Зайдля, долгосрочные соглашения с пилотами обеспечат McLaren необходимую стабильность.

«У нас нет ни малейших сомнений в таланте Ландо, – отметил немец. – Мы уверены, что он станет ключевым элементом в достижении наших целей.

Стабильность и преемственность состава гонщиков крайне важны для успеха, особенно если вашими машинами управляют правильные парни.

Потому у нас с Заком [Брауном, генеральным директором] недавно состоялась своего рода помолвка с Ландо, после которой мы провели продуктивные дискуссии, учитывая несколько прежних лет, проведенных вместе. И теперь рады объявить о новом четырехлетнем контракте».

Сам гонщик признался, что для него немного странно подписывать два контракта с разницей в девять месяцев. 

«[Первый из них] и близко не приводил меня к 2025 году, – объяснил пилот. – Он, скорее, показывал нашу солидарность с командой и стремление продолжать работу сообща. И нужен был для уверенности в будущем. 

Я для себя вижу большое преимущество в долгосрочном соглашении, да и для команды тоже».

Он добавил: «Думаю, у меня были и другие варианты, но они останутся и в будущем. 

Сейчас мы дали всем понятный сигнал, что верим друг в друга, и я нисколько не сомневаюсь, что McLaren вернет былую силу и уже в ближайшее время сможет стать одним из лидеров Ф1, пусть даже за это время и откроются новые возможности [в других командах]».

McLaren представит свою машину для сезона-2022 в ближайшую пятницу, 11 февраля.

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