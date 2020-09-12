McLaren готова взять Переса. Но не в Формулу 1

Серхио Перес остался без места в Формуле 1 на 2021 год, после того, как команда Racing Point решила заменить его на четырехкратного чемпиона Себастьяна Феттеля. Теперь будущее Переса оказалось под вопросом.

Сам мексиканец уже заявил, что рассчитывает найти хорошее место в другой команде, однако если сделать это не получится, не исключил для себя уход в другие серии. Одним из вариантов для Переса может стать переход в IndyCar в команду McLaren.

«Я думаю, Чеко отличный гонщик, – заявил в Муджелло глава McLaren Racing Зак Браун. – Ему не повезло потерять место в команде, так как из двух пилотов он был сильнейшим. Но, как мы знаем, у отца Переса нет своей команды в Формуле 1. Так что очевидно, Феттеля могли взять только на место Серхио. Теперь, как мне кажется, он завершит карьеру в Формуле 1 в команде Haas или Alfa Romeo. Но если он проявит интерес к IndyCar, мы определенно заинтересованы в том, чтобы провести с ним переговоры».

Сейчас в IndyCar за Arrow McLaren SP выступают Патрисио О'Уорд и Оливер Эскью. Также на «Инди 500» команда выставляла третью машину с Фернандо Алонсо за рулем. Так что Брауна спросили, планируется ли третья машина для Переса на весь сезон.

«К сожалению, для того, чтобы выставить третью машину, нам понадобится найти дополнительное финансирование, – сказал Браун. – Так что возникни у нас такая возможность прямо сейчас, мы бы не смогли подписать с ним контракт. Но учитывая ту финансовую поддержку, которой Перес исторически пользуется и тот рекламный эффект, который может создать его появление в команде, мы конечно попробуем найти какое-то решение».

Дополнительная информация: Эрвин Ягги