Босс McLaren упрекнул Формулу 1 в бездействии
По мнению Андреаса Зайдля, ситуация вокруг гибких крыльев требует немедленного вмешательства боссов спорта
В Баку Формула 1 проводит последний Гран При по старым правилам: уже со следующего этапа во Франции вступят в силу новые, гораздо более жесткие проверки машин на деформацию заднего крыла под нагрузкой.
Однако в Азербайджане действуют старые правила – и в первой же тренировке стало ясно, что команды не стали добровольно отказываться от того преимущества, что нашли в «серой» части регламента.
Быстрейшим стал Макс Ферстаппен из Red Bull – именно эту команду чаще всего упрекали в сомнительных действиях.
По мнению руководителя McLaren Андреаса Зайдля, сложившаяся ситуация требует незамедлительных действий от организаторов чемпионата.
«Мы считаем, что если отклонения крыла вновь будет таким же, как в Барселоне, то необходимо уже по ходу этого уик-энда переходить к действию, – сказал он в интервью Sky Sports, записанном еще до начала заездов в Баку. – Какие именно меры стоит предпринять, пока сказать сложно».
Он добавил: «Мы поддерживаем те шаги, которые FIA предприняла в последних технических директивах. Единственное, что нас не устраивает, и об этом мы уже говорили – почему командам позволяют на протяжении нескольких гонок получать преимущество за счет того, что их машины не отвечают правилам. Почему они продолжают использовать свои устройства.
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Дело не только в том отклонении, которое мы видим. Важно понять. как оно достигается. Если это осознанное конструктивное решение, направленное на прохождение проверок и создание избыточной деформации [на трассе], то это определенно не соответствует пункту 3.8 [технических] правил».
При этом немец не стал делиться подробностями относительно того, планирует ли его команда какие-то действия в отношении соперников.
«Не хочу сейчас обсуждать возможность протеста, – сказал он. – В целом до начала уик-энда это не имеет смысла. Ведь крылья можно поменять к утру воскресенья. Ни к чему что-то предпринимать вечером в пятницу».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Азербайджана
|Команды
|McLaren
|Автор
|Джонатан Нобл