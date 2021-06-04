Босс McLaren упрекнул Формулу 1 в бездействии

В Баку Формула 1 проводит последний Гран При по старым правилам: уже со следующего этапа во Франции вступят в силу новые, гораздо более жесткие проверки машин на деформацию заднего крыла под нагрузкой.

Однако в Азербайджане действуют старые правила – и в первой же тренировке стало ясно, что команды не стали добровольно отказываться от того преимущества, что нашли в «серой» части регламента.

Быстрейшим стал Макс Ферстаппен из Red Bull – именно эту команду чаще всего упрекали в сомнительных действиях.

По мнению руководителя McLaren Андреаса Зайдля, сложившаяся ситуация требует незамедлительных действий от организаторов чемпионата.

«Мы считаем, что если отклонения крыла вновь будет таким же, как в Барселоне, то необходимо уже по ходу этого уик-энда переходить к действию, – сказал он в интервью Sky Sports, записанном еще до начала заездов в Баку. – Какие именно меры стоит предпринять, пока сказать сложно».

Он добавил: «Мы поддерживаем те шаги, которые FIA предприняла в последних технических директивах. Единственное, что нас не устраивает, и об этом мы уже говорили – почему командам позволяют на протяжении нескольких гонок получать преимущество за счет того, что их машины не отвечают правилам. Почему они продолжают использовать свои устройства.

Дело не только в том отклонении, которое мы видим. Важно понять. как оно достигается. Если это осознанное конструктивное решение, направленное на прохождение проверок и создание избыточной деформации [на трассе], то это определенно не соответствует пункту 3.8 [технических] правил».

При этом немец не стал делиться подробностями относительно того, планирует ли его команда какие-то действия в отношении соперников.

«Не хочу сейчас обсуждать возможность протеста, – сказал он. – В целом до начала уик-энда это не имеет смысла. Ведь крылья можно поменять к утру воскресенья. Ни к чему что-то предпринимать вечером в пятницу».