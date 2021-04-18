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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

McLaren еще в начале гонки приказала Риккардо уступить дорогу Норрису. Как отреагировал Даниэль?

Австралиец пообещал обойтись без размахивания кулаками и посмеяться над своими проблемами по ходу седьмой гонки сезона

McLaren еще в начале гонки приказала Риккардо уступить дорогу Норрису. Как отреагировал Даниэль?

Даниэль Риккардо неплохо начал сегодняшний Гран При Эмилии-Романьи, отыграв у соперников одну позицию и переместившись на 5-е место. Однако к 15-му кругу австралиец примерно на 10 секунд отстал от ехавшего впереди Серхио Переса – и команда попросила пилота пропустить двигавшегося следом напарника.

Решение McLaren оправдало себя: Ландо Норрис во второй раз за карьеру поднялся на подиум, в то время как Риккардо финишировал только 6-м. После финиша австралиец рассказал журналистам, что отнесся к просьбе команды с пониманием.

«Да, сегодня мне пришлось смирить свою гордость – и я признаю, что команда поступила справедливо. Мне дали достаточно времени по ходу гонки, чтобы я мог проявить себя. Машина явно могла ехать быстрее – но как только я начинал действовать более агрессивно, это сразу же сказывалось на состоянии переднего правого колеса. И приходилось отказываться от столь агрессивного подхода. У меня было время сориентироваться в ситуации и попытаться ускориться. Но я не смог. Так что, размахиваний кулаками сегодня не будет.

Думаю, все дело в том, что процесс адаптации к машине еще не закончен. В целом я еще после перехода Red Bull в Renault понимал, что не все так просто. Так что, не думаю, что недооценил стоявшую передо мной задачу. Просто мне нужно еще немного времени. Может быть, на, не знаю, седьмой гонке сезона я вспомню свои нынешние проблемы и посмеюсь над ними…»

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Даниэль Риккардо , Ландо Норрис
Команды McLaren

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