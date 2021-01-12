McLaren добавил к имени болида нестандартную букву

Новый болид команды McLaren будет носить имя MCL35M. Британский коллектив сообщил об этом в одном из постов в своем твитер-аккаунте, опубликованном по ходу новогодних каникул.

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Ограничения, введенные по ходу прошлого сезона на фоне пандемии коронавируса, сильно уменьшили возможности команд по доработке болидов в рамках подготовки к новому сезону. Поэтому ожидается, что многие коллективы будут использовать прошлогодние индексы машин с добавлением отдельных букв. Традиционно вторая версия автомобиля при этом обозначается как В – и, к примеру, машину, которую в 2021 году будет использовать команда Red Bull, в неофициальных разговорах в паддоке уже не раз называли RB16B.

McLaren в межсезонье меняет поставщика моторов с Renault на Mercedes, в связи с чем львиная доля работ связана с адаптацией болида под новую силовую установку. Не исключено, что выбор буквы М для обозначения доработанного болида связан в том числе с этим.