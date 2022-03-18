McLaren: Даже не знаем, сработают ли тормоза

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Тесты Формулы 1 в Бахрейне, которые прошли на прошлой неделе, для команды McLaren были омрачены обнаруженной проблемой с перегревом передних тормозов. В результате инженерам пришлось искать срочное решение, и глава команды Андреас Зайдль признал, что это временный вариант, и так как испытать его было негде, он не может обещать, что перегрев получилось устранить.

«Кожухи тормозов являются довольно сложными деталями, которые должны согласовываться со всей остальной машиной, – пояснил Зайдль о тех деталях с внутренней стороны колес, через которые к тормозам поступает охлаждающий воздух. И из-за нехватки времени нам пришлось использовать временное решение, которое, впрочем, может стать и постоянным.

Но наша фабрика трудилась изо всех сил в последние дни, чтобы у нас были нужные комплектующие к старту тренировок. Надеюсь, мы сможем догнать остальных в плане подготовки.

На прошлой неделе на тестах самым важным было быстро определить источник проблемы, и тут мы справились. Затем настало время поиска решения, и временный выход мы нашли. Собственно, иного выбора у нас просто не было.

Но поскольку это временное решение нами еще ни разу не испытывалось, то я не знаю даже, сработает ли оно».

Напомним, что еще вчера в паддоке заметили, что в McLaren заменили внешнюю обшивку тормозных механизмов с карбоновой на металлическую. Последняя, конечно, проигрывает в весе, но должна существенно лучше отводить тепло от тормоза к колесному диску.