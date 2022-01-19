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Формула 1 Новости

McLaren: Да, мы говорили с Audi. И остаемся с Mercedes

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Зак Браун подтвердил факт переговоров с Volkswagen и допустил переход на их силовые установки, но только в отдаленном будущем

McLaren: Да, мы говорили с Audi. И остаемся с Mercedes

Весь прошлый год в Формуле 1 ходили слухи о скором приходе в чемпионат концерна Volkswagen. Согласно этой информации, рассматривались несколько вариантов. Так, входящая в группу VW марка Porsche должна стать поставщиком силовых установок для Red Bull или Williams. Альтернативой могло бы стать сотрудничество Audi и McLaren.

На пресс-конференции в штаб-квартире McLaren глава гоночного направления британской марки Зак Браун впервые подтвердил, что эти слухи не лишены основания.

«Я тоже слышал, что они плотно общаются с Red Bull по линии Porsche, – сказал Браун. – И я думаю, что они говорили с кучей людей из разных команд и, как вы догадываетесь, с нами тоже.

Однако что касается нас, то в краткосрочной, да и в среднесрочной перспективе мы будем рады остаться с силовыми установками Mercedes. Так что пока мы наблюдаем их возможный приход в наш спорт со стороны. Насколько я понимаю, пока они не приняли финального решения.

Сейчас у нас есть контракт на моторы. Но мы готовы развиваться в будущем, и если они решат прийти в Формулу 1, то мы посмотрим, возможно ли сотрудничество, скажем, году в 2026 [когда сменится регламент на силовые установки].

Пока я думаю, у нас есть шанс выиграть чемпионат с двигателями Mercedes. Долгое время считалось, что команда, которая не является основной для производителя силовых установок, не может побеждать. Но я думаю, что это не так. Я полностью уверен, что Mercedes поставляет нам точно такие же моторы, какие использует сам. У нас нет никаких доказательств обратного.

Да, у них есть некоторое преимущество в том, что они лучше понимают характер своих силовых установок, раньше узнают их параметры и могут использовать эти данные при конструировании болидов. Но в плане мощности наши моторы полностью одинаковые».

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