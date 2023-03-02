McLaren использует в Бахрейне динамические рекламные панели
Команда получила разрешение задействовать на трассе два небольших экрана, информация на которых будет меняться с течением времени
После первых испытаний, которые прошли на тренировках Гран При США прошлой осенью, McLaren смонтировала на свои машины экраны, на которые по ходу предстоящего уик-энда в Сахире сможет выводить динамически изменяемую информацию.
Экраны находятся по бокам от кокпита и попадают в ракурс бортовой камеры. Главной сложностью при реализации этой идеи стал дополнительный вес. Однако, как рассказал генеральный директор компании-разработчика Seamless Digital Марк Тернер, его удалось снизить до 200 граммов.
Он объяснил Motorsport.com «Мы держим руку на пульсе последних разработок. Даже ливрея машин, общий вес которой в 2021 году превышал 3 кг, сейчас тянет примерно на 1000 граммов. Это дает нам ориентир, от которого мы отталкиваемся в своей работе.
Наша система для McLaren весит около 200 граммов. И мы продолжаем совершенствовать ее».
Также Тернер рассказал про аналогичные разработки для шлемов гонщиков – там массу экрана удалось довести до 16 граммов.
McLaren планирует выводить на новую рекламную панель различные бренды своего спонсора Google Chrome.
Что позволит Пересу догнать Ферстаппена? Мнение Хаккинена
Алонсо признался, что в 2022 году выступал со сломанными руками
Самое важное:
«Я не могу, парень». Боль в руке помешала Строллу в тренировках
«Я не могу, парень». Боль в руке помешала Строллу в тренировках «Я не могу, парень». Боль в руке помешала Строллу в тренировках
Сайнс назвал причиной своего разворота эксперименты Ferrari
Сайнс назвал причиной своего разворота эксперименты Ferrari Сайнс назвал причиной своего разворота эксперименты Ferrari
Пятничное поведение Red Bull неприятно удивило Ферстаппена
Пятничное поведение Red Bull неприятно удивило Ферстаппена Пятничное поведение Red Bull неприятно удивило Ферстаппена
Пуршер выиграл первую квалификацию сезона Ф2 с перевесом в 0,75 секунды
Пуршер выиграл первую квалификацию сезона Ф2 с перевесом в 0,75 секунды Пуршер выиграл первую квалификацию сезона Ф2 с перевесом в 0,75 секунды
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.