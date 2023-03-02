Предыдущая / Что позволит Пересу догнать Ферстаппена? Мнение Хаккинена Следующая / Алонсо признался, что в 2022 году выступал со сломанными руками
Формула 1 / Гран При Бахрейна Новость

McLaren использует в Бахрейне динамические рекламные панели

Команда получила разрешение задействовать на трассе два небольших экрана, информация на которых будет меняться с течением времени

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
McLaren использует в Бахрейне динамические рекламные панели
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После первых испытаний, которые прошли на тренировках Гран При США прошлой осенью, McLaren смонтировала на свои машины экраны, на которые по ходу предстоящего уик-энда в Сахире сможет выводить динамически изменяемую информацию.

Экраны находятся по бокам от кокпита и попадают в ракурс бортовой камеры. Главной сложностью при реализации этой идеи стал дополнительный вес. Однако, как рассказал генеральный директор компании-разработчика Seamless Digital Марк Тернер, его удалось снизить до 200 граммов. 

Он объяснил Motorsport.com «Мы держим руку на пульсе последних разработок. Даже ливрея машин, общий вес которой в 2021 году превышал 3 кг, сейчас тянет примерно на 1000 граммов. Это дает нам ориентир, от которого мы отталкиваемся в своей работе.   

Наша система для McLaren весит около 200 граммов. И мы продолжаем совершенствовать ее».

Также Тернер рассказал про аналогичные разработки для шлемов гонщиков – там массу экрана удалось довести до 16 граммов.

McLaren планирует выводить на новую рекламную панель различные бренды своего спонсора Google Chrome.

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Что позволит Пересу догнать Ферстаппена? Мнение Хаккинена

Алонсо признался, что в 2022 году выступал со сломанными руками
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Топ-менеджер Red Bull стала советником Mercedes

Топ-менеджер Red Bull стала советником Mercedes

Формула 1
Гран При Бахрейна

Топ-менеджер Red Bull стала советником Mercedes Топ-менеджер Red Bull стала советником Mercedes

Формула 1 запретила хитрости, позволявшие командам скрывать новинки

Формула 1 запретила хитрости, позволявшие командам скрывать новинки

Формула 1

Формула 1 запретила хитрости, позволявшие командам скрывать новинки Формула 1 запретила хитрости, позволявшие командам скрывать новинки

Официально: Aston Martin подтвердила участие Стролла в Гран При Бахрейна

Официально: Aston Martin подтвердила участие Стролла в Гран При Бахрейна

Формула 1
Гран При Бахрейна

Официально: Aston Martin подтвердила участие Стролла в Гран При Бахрейна Официально: Aston Martin подтвердила участие Стролла в Гран При Бахрейна

McLaren Больше от
McLaren
Кравитц составил свой рейтинг силы команд Ф1

Кравитц составил свой рейтинг силы команд Ф1

Формула 1
Февральские тесты в Бахрейне

Кравитц составил свой рейтинг силы команд Ф1 Кравитц составил свой рейтинг силы команд Ф1

Анализ: что мы узнали о реальном темпе команд на тестах в Бахрейне

Анализ: что мы узнали о реальном темпе команд на тестах в Бахрейне

Формула 1
Февральские тесты в Бахрейне

Анализ: что мы узнали о реальном темпе команд на тестах в Бахрейне Анализ: что мы узнали о реальном темпе команд на тестах в Бахрейне

Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1

Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1

Формула 1
Февральские тесты в Бахрейне

Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1 Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1

Самое важное:

«Я не могу, парень». Боль в руке помешала Строллу в тренировках

«Я не могу, парень». Боль в руке помешала Строллу в тренировках

Формула 1

«Я не могу, парень». Боль в руке помешала Строллу в тренировках «Я не могу, парень». Боль в руке помешала Строллу в тренировках

Сайнс назвал причиной своего разворота эксперименты Ferrari

Сайнс назвал причиной своего разворота эксперименты Ferrari

Формула 1

Сайнс назвал причиной своего разворота эксперименты Ferrari Сайнс назвал причиной своего разворота эксперименты Ferrari

Пятничное поведение Red Bull неприятно удивило Ферстаппена

Пятничное поведение Red Bull неприятно удивило Ферстаппена

Формула 1

Пятничное поведение Red Bull неприятно удивило Ферстаппена Пятничное поведение Red Bull неприятно удивило Ферстаппена

Пуршер выиграл первую квалификацию сезона Ф2 с перевесом в 0,75 секунды

Пуршер выиграл первую квалификацию сезона Ф2 с перевесом в 0,75 секунды

Формула 2

Пуршер выиграл первую квалификацию сезона Ф2 с перевесом в 0,75 секунды Пуршер выиграл первую квалификацию сезона Ф2 с перевесом в 0,75 секунды

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.