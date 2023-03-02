McLaren использует в Бахрейне динамические рекламные панели

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После первых испытаний, которые прошли на тренировках Гран При США прошлой осенью, McLaren смонтировала на свои машины экраны, на которые по ходу предстоящего уик-энда в Сахире сможет выводить динамически изменяемую информацию.

Экраны находятся по бокам от кокпита и попадают в ракурс бортовой камеры. Главной сложностью при реализации этой идеи стал дополнительный вес. Однако, как рассказал генеральный директор компании-разработчика Seamless Digital Марк Тернер, его удалось снизить до 200 граммов.

Он объяснил Motorsport.com «Мы держим руку на пульсе последних разработок. Даже ливрея машин, общий вес которой в 2021 году превышал 3 кг, сейчас тянет примерно на 1000 граммов. Это дает нам ориентир, от которого мы отталкиваемся в своей работе.

Наша система для McLaren весит около 200 граммов. И мы продолжаем совершенствовать ее».

Также Тернер рассказал про аналогичные разработки для шлемов гонщиков – там массу экрана удалось довести до 16 граммов.

McLaren планирует выводить на новую рекламную панель различные бренды своего спонсора Google Chrome.