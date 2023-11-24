McLaren будет использовать моторы Mercedes до 2030 года
Команда объявила, что продлит сотрудничество со своим нынешним поставщиком и после смены регламента в Формуле 1
McLaren начала использовать двигатели Mercedes в 1995 года (когда те еще были просто двигателями, а никакими не силовыми установками) – потом ненадолго переключалась на работу с Honda и Renault – но с 2021 года вернулась к «Трехлучевой звезде».
Нынешний контракт между сторонами действует до конца 2025-го – и в начале нынешнего сезона ходили довольно упорные слухи, что в Уокинге изучают возможность перехода в лагерь Red Bull.
Однако в пятницу перед стартом первых тренировок в Абу-Даби команда официально объявила о продолжении сотрудничества с Mercedes еще на пять лет.
Говоря о причинах такого решения, генеральный директор McLaren Racing Зак Браун заметил: «Mercedes-Benz является прекрасным и надежным партнером команды. Продление контракта говорит об уверенности наших владельцев и возможностях их силовых установок и том направлении, которое мы выбрали для предстоящей эры новых правил.
Мы добились вместе больших успехов как за три последних сезона, так и в прежние времена. Потому полны желания продолжать эту историю и приближаться к лидирующим позициям».
Даниэль Риккардо выиграл на McLaren-Mercedes Гран При Италии 2021 года – до настоящего времени это последний успех в Ф1 клиентской команды.
Глава Mercedes F1 Тото Вольф отметил: «Работа с сильными клиентами является важной частью нашей стратегии. Здесь есть много преимуществ: она устанавливает четкий ориентир, ускоряет наше собственное техническое развитие и дает Mercedes-Benz дополнительный экономический стимул работать в Формуле 1.
McLaren остается для нас серьезным и честным конкурентом с 2021 года, особенно во второй половине этого сезона. Их высокие результаты подчеркивают важность прозрачного и равного снабжения всех клиентов, если мы хотим получить десять команд, способных бороться за подиум».
Сейчас Mercedes также поставляет свои моторы Aston Martin и Williams – первая из них с 2026 года уйдет в лагерь Honda.
Кроме Red Bull, с McLaren ранее связывали слухи о возможности возвращения в Ф1 компании Toyota.
В McLaren обвинили в аварии Норриса кочку на трассе – и потребовали убрать ее
В McLaren обвинили в аварии Норриса кочку на трассе – и потребовали убрать ее В McLaren обвинили в аварии Норриса кочку на трассе – и потребовали убрать ее
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Лас-Вегаса
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Лас-Вегаса Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Лас-Вегаса
Гран При Лас-Вегаса: дуэли в квалификациях
Гран При Лас-Вегаса: дуэли в квалификациях Гран При Лас-Вегаса: дуэли в квалификациях
Самое важное:
Ферстаппен обвинил соперников в «глупой» ситуации на пит-лейне
Ферстаппен обвинил соперников в «глупой» ситуации на пит-лейне Ферстаппен обвинил соперников в «глупой» ситуации на пит-лейне
«Даже ребенку понятно». Хорнер ответил на слова Льюиса про Red Bull
«Даже ребенку понятно». Хорнер ответил на слова Льюиса про Red Bull «Даже ребенку понятно». Хорнер ответил на слова Льюиса про Red Bull
Леклер стал лучшим по итогам второй тренировки в Абу-Даби после двух аварий
Леклер стал лучшим по итогам второй тренировки в Абу-Даби после двух аварий Леклер стал лучшим по итогам второй тренировки в Абу-Даби после двух аварий
Обратно в MotoGP. Бывший босс Suzuki так и не прижился в Формуле 1
Обратно в MotoGP. Бывший босс Suzuki так и не прижился в Формуле 1 Обратно в MotoGP. Бывший босс Suzuki так и не прижился в Формуле 1
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.