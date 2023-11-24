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McLaren будет использовать моторы Mercedes до 2030 года

Команда объявила, что продлит сотрудничество со своим нынешним поставщиком и после смены регламента в Формуле 1

Джонатан Нобл
Автор Джонатан Нобл
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Ландо Норрис, McLaren MCL60, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

McLaren начала использовать двигатели Mercedes в 1995 года (когда те еще были просто двигателями, а никакими не силовыми установками) – потом ненадолго переключалась на работу с Honda и Renault – но с 2021 года вернулась к «Трехлучевой звезде».

Нынешний контракт между сторонами действует до конца 2025-го – и в начале нынешнего сезона ходили довольно упорные слухи, что в Уокинге изучают возможность перехода в лагерь Red Bull.

Однако в пятницу перед стартом первых тренировок в Абу-Даби команда официально объявила о продолжении сотрудничества с Mercedes еще на пять лет. 

Говоря о причинах такого решения, генеральный директор McLaren Racing Зак Браун заметил: «Mercedes-Benz является прекрасным и надежным партнером команды. Продление контракта говорит об уверенности наших владельцев и возможностях их силовых установок и том направлении, которое мы выбрали для предстоящей эры новых правил. 

Мы добились вместе больших успехов как за три последних сезона, так и в прежние времена. Потому полны желания продолжать эту историю и приближаться к лидирующим позициям».

Даниэль Риккардо выиграл на McLaren-Mercedes Гран При Италии 2021 года – до настоящего времени это последний успех в Ф1 клиентской команды. 

Глава Mercedes F1 Тото Вольф отметил: «Работа с сильными клиентами является важной частью нашей стратегии. Здесь есть много преимуществ: она устанавливает четкий ориентир, ускоряет наше собственное техническое развитие и дает Mercedes-Benz дополнительный экономический стимул работать в Формуле 1.

McLaren остается для нас серьезным и честным конкурентом с 2021 года, особенно во второй половине этого сезона. Их высокие результаты подчеркивают важность прозрачного и равного снабжения всех клиентов, если мы хотим получить десять команд, способных бороться за подиум».

Сейчас Mercedes также поставляет свои моторы Aston Martin и Williams – первая из них с 2026 года уйдет в лагерь Honda. 

Кроме Red Bull, с McLaren ранее связывали слухи о возможности возвращения в Ф1 компании Toyota.

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