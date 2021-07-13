McLaren: Без фанатов мы не сможем платить Риккардо

Гран При Великобритании в ближайший уик-энд сможет принять зрителей без ограничений. Снятие коронавирусных запретов было важно для всей Формулы 1, терявшей деньги из-за отсутствия болельщиков.

Босс McLaren Зак Браун даже подшутил над высокой зарплатой своего пилота Даниэля Риккардо, говоря о возвращении болельщиков.

«В конце концов, гонки нужны для фанатов, – сказал Браун в эфире Sky Sport. – Вся система Ф1 построена с мыслями о болельщиках. Без них никакие страны не захотят принимать гонки, у нас не будет спонсоров и мы не сможем платить Даниэлю. Так что мы рады возвращению фанатов в нашей домашней гонке».

Риккардо входит в пятерку самых высокооплачиваемых пилотов Ф1. Его зарплату оценивают в 15 млн долларов в год.