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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

McLaren: Без фанатов мы не сможем платить Риккардо

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Зак Браун пошутил о высокой зарплате Даниэля

McLaren: Без фанатов мы не сможем платить Риккардо

Гран При Великобритании в ближайший уик-энд сможет принять зрителей без ограничений. Снятие коронавирусных запретов было важно для всей Формулы 1, терявшей деньги из-за отсутствия болельщиков. 

Босс McLaren Зак Браун даже подшутил над высокой зарплатой своего пилота Даниэля Риккардо, говоря о возвращении болельщиков.

«В конце концов, гонки нужны для фанатов, – сказал Браун в эфире Sky Sport. – Вся система Ф1 построена с мыслями о болельщиках. Без них никакие страны не захотят принимать гонки, у нас не будет спонсоров и мы не сможем платить Даниэлю. Так что мы рады возвращению фанатов в нашей домашней гонке».

Риккардо входит в пятерку самых высокооплачиваемых пилотов Ф1. Его зарплату оценивают в 15 млн долларов в год.

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