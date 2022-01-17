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Формула 1 Новость

McLaren покажет машину 11 февраля

Автор:
, Ответственный редактор

Команда из Уокинга третьей в Формуле 1 выбрала дату своей презентации

McLaren покажет машину 11 февраля

Перед тем, как начнутся презентации Формулы 1, поклонники гонок с интересом следят за тем, как команды чемпионата разбирают дни перед началом тестов для своих мероприятий. 

Считается, что свои планы лучше озвучить пораньше, чтобы два показа новых машин не выпали на один день – в этой ситуации сложно рассчитывать на максимальное внимание. 

В 2022 году первой свой анонс сделала Aston Martin, за ней последовала Ferrari. Третьей по очереди стала McLaren, которая выбрала 11 февраля. Ее церемония стартует в 22:00 по московскому времени.

 

В новом сезоне за коллектив из Уокинга продолжат выступать Ландо Норрис и Даниэль Риккардо. В прошлом году McLaren-Mercedes с одной победой стала четвертой в Кубке конструкторов. 

Индекс новой машины стал известен уже сейчас – MCL36.

Расписание презентаций команд Ф2 в 2022 году

Дата Команда Индекс машины
10 февраля Aston Martin AMR22
11 февраля McLaren MCL36
17 февраля Ferrari ?
? Red Bull RB18

 

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