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Формула 1 Новости

Мазеспиннер. Команда сделала Мазепину издевательский подарок

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Гюнтер Штайнер с иронией относится к ошибкам россиянина

Мазеспиннер. Команда сделала Мазепину издевательский подарок

В Haas с юмором подошли к прозвищу Mazespin, которое российский дебютант Формулы 1 Никита Мазепин получил за множество разворотов на первых Гран При. Прозвище обыгрывает фамилию россиянина в написании латиницей (Mazepin) и слово «разворот» на английском языке (spin). 

Перед гонкой Гран При Австрии босс Haas Гюнтер Штайнер вызвал Мазепина в моторхоум и вручил ему подарочную коробку.

«Маленький подарочек, чтобы ты мог и дальше мазеспиннить», – пошутил Штайнер. В коробке оказался спиннер. Штайнер пошутил, что теперь Никите стоит чаще крутить его, а не свой болид на трассе.

 

Обилие ошибок в пилотаже Мазепина на старте карьеры привело даже к созданию специального сайта mazesp.in, который подсчитывает вылеты российского пилота с трассы. По его подсчетам, на данный момент, таких вылетов набралось уже 15 штук.

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