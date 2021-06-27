Мазеспиннер. Команда сделала Мазепину издевательский подарок

В Haas с юмором подошли к прозвищу Mazespin, которое российский дебютант Формулы 1 Никита Мазепин получил за множество разворотов на первых Гран При. Прозвище обыгрывает фамилию россиянина в написании латиницей (Mazepin) и слово «разворот» на английском языке (spin).

Перед гонкой Гран При Австрии босс Haas Гюнтер Штайнер вызвал Мазепина в моторхоум и вручил ему подарочную коробку.

«Маленький подарочек, чтобы ты мог и дальше мазеспиннить», – пошутил Штайнер. В коробке оказался спиннер. Штайнер пошутил, что теперь Никите стоит чаще крутить его, а не свой болид на трассе.

Обилие ошибок в пилотаже Мазепина на старте карьеры привело даже к созданию специального сайта mazesp.in, который подсчитывает вылеты российского пилота с трассы. По его подсчетам, на данный момент, таких вылетов набралось уже 15 штук.