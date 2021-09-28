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Формула 1 / Гран При России Новости

Мазепиным опять недовольны. Но Маси за него заступился

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Российскому гонщику в Сочи показали черно-белые флаги за агрессивную защиту от Цуноды

Мазепиным опять недовольны. Но Маси за него заступился

Россиянин Никита Мазепин в Сочи был предупрежден черно-белыми флагами о недопустимом маневре. Это вызвало некоторую волну критики по поводу излишне агрессивной манеры пилотирования гонщика Haas, но руководитель гонок Формулы 1 Майкл Маси не увидел в действиях Мазепина ничего выходящего за рамки, пишет издание The Race.

Цунода пытался опередить Мазепина в конце прямой перед 12-м поворотом, когда россиянин своим маневром резко перекрыл ему путь. «Что за черт!», – высказался по этому поводу Цунода по радио, а судьи показали Мазепину черно-белые предупреждающие флаги.

Николя Латифи, который по ходу дистанции также сражался с Мазепиным, был менее категоричен.

«Он всегда совершает защитный маневр в последний момент, – признал канадец. – Но это просто такой у него стиль. Я не видел ничего запредельного в отношении меня, но он действительно всегда оставляет защиту на последний миг. Это не лучший вариант, но такой уж он есть».

Руководитель гонок Формулы 1 Майкл Маси на вопрос издания дал подробный ответ касательно инцидента с Цунодой.

«В 12 повороте он слишком поздно перекрестил траекторию Юки Цуноде, – сказал Маси. – Мы несколько раз предупреждали, что так делать не надо и также уже предупреждали гонщиков черно-белыми флагами в таких ситуациях. Это неспортивное поведение с которым мы не хотим мириться».

Впрочем, на вопрос о том, действительно ли Мазепин чаще других агрессивно обороняется, Маси ответил, что нет.

«У Мазепина и правда особый гоночный стиль, ну так у нас 20 гонщиков и 20 гоночных стилей. – сказар руководитель гонок. – Его пару раз вызывали к судьям в этом году, но опять же, мне кажется, что есть пилоты, кого вызывали также часто или даже чаще.

Так что я не стал бы его как-то выделять. И в целом мы стараемся расследовать каждый случай в отдельности. Если судьи посчитают его поведение в конкретном случае неправильным, тогда и выберут наказание».

Сам Никита не стал оперативно комментировать случившееся.

«Не знаю, что сказать. Я совершил один защитный маневр на прямой (что разрешено правилами — прим. ред.). Точнее мне казалось, что это все еще была прямая, [а уже начался пологий 12-й поворот]. Надо пересмотреть этот момент, изучить его прежде чем отвечать».

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