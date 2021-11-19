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Формула 1 / Гран При Катара Новости

Мазепину заменят болид. Он пропустит вторую тренировку

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, Редактор

Необходимость замены автомобиля потребовалась из-за повреждения шасси в утренней практике

Мазепину заменят болид. Он пропустит вторую тренировку

Команда Haas объявила, что россиянину Никите Мазепину требуется замена шасси после первой пятничной тренировки. Из-за этого он вынужден будет пропустить вторую сессию.

Никаких подробностей о характере подтверждения болида не приводится - но в команде уточнили, что поломка случилась именно по ходу первой тренировки. При этом стоит отметить, что вылетом на гравий на последних кругах сессии запомнился не россиянин, а его напарник Мик Шумахер.

Мазепин продолжит участие в Гран При Катара с шасси, которое использовал в первой половине сезона (до этапа в Спа). Напомним, гонщик не раз говорил, что это шасси в силу ряда причин тяжелее других - и не позволяет полностью реализовать потенциал болида VF-21.

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Мазепин в первой тренировке Гран При Катара был самым медленным . Даже своему напарнику российский пилот уступил 0,8 секунды.

Дополнительная информация: Люк Смит

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