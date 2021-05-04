Мазепину предложили вернуться в Формулу 2

Российский пилот Формулы 1 Никита Мазепин продолжает получать критику от экспертов и болельщиков. На Гран При Португалии гонщик Haas стал последним во всех пяти сессиях, а в гонке проиграл ближайшему сопернику больше минуты.

В итоге Мазепин попал под критику в голландском подкасте Slipstream. Его авторы предположили, что если Никита и дальше будет выглядеть слабо на фоне своего напарника Мика Шумахера, то россиянину нужно будет вернуться выступать в младшие серии.

«По-моему, пилот вроде Мазепина должен уметь проезжать круги с достойным временем, – сказал ведущий подкаста Кис ван де Гринт. – Иначе ему стоит вернуться в Формулу 2».

Отметим, что в Португалии Шумахеру удалось опередить не только Мазепина, но и пилота Williams Николя Латифи.