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Формула 1 / Гран При США Новость

Мазепину по ходу тренировки в Остине продуло глаз

Автор:
, главный редактор

Россиянин вновь столкнулся с не слишком серьезным, но неприятным дефектом шлема

Мазепину по ходу тренировки в Остине продуло глаз

Никита Мазепин во время дневной тренировки американского этапа Формулы 1 столкнулся с нестандартной проблемой – причем, судя по всему, уже не в первый раз по ходу сезона.

«Такое иногда случается, когда я впервые использую новый шлем или, к примеру, меняю забрало, – рассказал россиянин журналистам вечером в пятницу. – На скоростях под 300 км/ч воздух начинает проникать в шлем с правой стороны. И в результате ты как будто едешь на мотоцикле без шлема или очков. У меня правый глаз до сих пор красный – так что, особого удовольствия во время езды я не испытывал.

Что касается трассы, то она весьма неровная. И многие кочки проезжаешь на высокой скорости, что не очень приятно. Но благодаря этому у трассы есть свой характер.

Пятница была не самым простым днем с точки зрения трафика. Трасса весьма длинная, но по каким-то причинам у двадцати машин не получается растянуться по ней – ведь другие пилоты тоже сегодня жаловались на трафик. А при том что шины изнашиваются достаточно быстро, у нас сегодня не получилось проехать быстрый круг с хорошей скоростью. Я вообще смог проехать нормальный круг только с третьей попытки… Но все только начинается – и я с нетерпением жду субботы».

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