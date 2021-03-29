«Мазепину не место в Ф1». Экс-пилот раскритиковал россиянина

Дебютный Гран При Никиты Мазепина в Формуле 1 получился неудачным. Россиянин стал последним в двух тренировках и квалификации, а в гонке доехал лишь до третьего поворота первого круга, где вылетел с трассы и разбил машину.

Работа Мазепина вызвало критику со стороны различных болельщиков и экспертов. Одним из самых резких оказался бывший пилот Ф1 Мика Сало.

«Ему просто там [в Формуле 1] не место», – заявил финн в эфире C More.

Датская газета Ekstra Bladet пошутила над российским гонщиком, назвав его MazeSpin. Это прозвище Никита получил в соцсетях из-за своих разворотов (два в квалификации, один в гонке): spin по-английски означает разворот.

Отметим, что босс Haas Гюнтер Штайнер при этом на ошибку пилота отреагировал спокойно, отметив, что тому еще многому предстоит научиться и вчерашняя ошибка наверняка не была последней.