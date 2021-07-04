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Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Мазепина оштрафовали после гонки. Позиций он не потерял

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, Ответственный редактор

Россиянина признали виновным в недостаточном снижении скорости в зоне действия двойных желтых флагов

Мазепина оштрафовали после гонки. Позиций он не потерял

После финиша Гран При Австрии судьи сразу принялись переписывать протокол: Серхио Пересу, Юки Цуноде и Лэнсу Строллу начислили штрафы за различные прегрешения по ходу гонки. 

Первый дважды вытеснил Шарля Леклера в гравий, второй пересек белую линию на въезде на пит-лейн, а третий превысил скорость в боксах.

При этом позиции потерял только Перес, который с пятого места опустился на шестое. 

Уже после этого коллегия FIA вызвала для разбирательства еще восьмерых пилотов – по подозрению, что они недостаточно сбросили скорость в зоне действия двойных желтых флагов на месте столкновения Себастьяна Феттеля с Кими Райкконеном. 

Шестерых в итоге простили – а вот Никиту Мазепина с Николя Латифи признали виновными, добавив обоим по 30 секунд.

При этом Мазепин так и остался 19-м, а вот Латифи пропустил в протоколе Райкконена. Любопытно, что самому Кими тоже добавили добавили время за то самое столкновение с Себом, но всего 20 секунд, что и позволило ему занять в итоге 15-е, а не 16-е место. 

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