Мазепина наказали за помеху Норрису. Но он ничего не потерял

Никита Мазепин получил штраф по итогам квалификации Гран При Испании. Судьи сочли его виновным в помехе Ландо Норрису по ходу первого сегмента и наказали потерей трех позиций и одним штрафным баллом. Это не скажется на стартовой позиции россиянина, так как в квалификации он стал последним.

Находясь на установочном круге, Мазепин получил по радио предупреждение о том, что сзади него на быстрой попытке находится Норрис. Райкконен и Цунода были перед россиянином на круге возвращения в боксы и сдвинулись вбок, чтобы пропустить Норриса. Однако, вместо того, чтобы также подвинуться, Мазепин стал их обгонять, чем испортил попытку подъехавшему сзади Норрису.

Судьи учли, что пилот Haas находился в трудной ситуации, но постановили, что он мог притормозить за Райкконеном и Цунодой, а затем поехать вслед за Норрисом, что не повлияло бы на его установочный круг. Исходя из этого было решено признать Мазепина виновным и наказать штрафом за необязательную помеху сопернику.

Первый штрафной балл Мазепин получил на прошлом этапе в Португалии, когда будучи круговым не пропустил вперед лидера гонки Серхио Переса.