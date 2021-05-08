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Формула 1 / Гран При Испании Новости

Мазепина наказали за помеху Норрису. Но он ничего не потерял

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, редактор

У Никиты всего два штрафных балла

Мазепина наказали за помеху Норрису. Но он ничего не потерял

Никита Мазепин получил штраф по итогам квалификации Гран При Испании. Судьи сочли его виновным в помехе Ландо Норрису по ходу первого сегмента и наказали потерей трех позиций и одним штрафным баллом. Это не скажется на стартовой позиции россиянина, так как в квалификации он стал последним.

Находясь на установочном круге, Мазепин получил по радио предупреждение о том, что сзади него на быстрой попытке находится Норрис. Райкконен и Цунода были перед россиянином на круге возвращения в боксы и сдвинулись вбок, чтобы пропустить Норриса. Однако, вместо того, чтобы также подвинуться, Мазепин стал их обгонять, чем испортил попытку подъехавшему сзади Норрису.

Судьи учли, что пилот Haas находился в трудной ситуации, но постановили, что он мог притормозить за Райкконеном и Цунодой, а затем поехать вслед за Норрисом, что не повлияло бы на его установочный круг. Исходя из этого было решено признать Мазепина виновным и наказать штрафом за необязательную помеху сопернику.

Первый штрафной балл Мазепин получил на прошлом этапе в Португалии, когда будучи круговым не пропустил вперед лидера гонки Серхио Переса.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Пилоты Никита Мазепин , Ландо Норрис
Автор Иван Матушкин

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