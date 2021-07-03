Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Боттас озвучил план на случай увольнения из Mercedes
Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Мазепин: Зря мы пытаемся добиться от болида невозможного

Автор:
, Главный редактор

По мнению россиянина, его команда переоценивает потенциал своей машины – и оказывается из-за этого в «безнадежной» ситуации

Мазепин: Зря мы пытаемся добиться от болида невозможного

Общаясь с журналистами в паддоке Гран При Австрии в пятницу, Никита Мазепин уже рассказал об определенных сложностях в общении с инженерной бригадой командой Haas. После квалификации в Шпильберге, где россиянин в очередной (уже 5-й раз в сезоне) показал последний результат, москвич вернулся к этой теме.

«Сегодня мы провели в целом спокойную квалификацию, но мы мало на что могли в ней рассчитыват. У меня просто не было темпа. И в целом получился один из наиболее неудачных, а то и самый неудачный день за мою карьеру в Формуле 1.

На мой взгляд, изначально темп нашей машины можно назвать неплохим. Но мы пытаемся выжать из машины еще больше, что не приносит результата.

К примеру, я не слишком хорошо справляюсь с машинами, которым не хватает зацепа и стабильности на входе в поворот. А машина Haas как раз из таких. И это уже особо не исправить. Мы же пытаемся попытаться выжать из машины то, на что она в принципе не способна – и попадаем в, можно сказать, безнадежную ситуацию. Так что, остается уже сейчас ждать момента, когда мы попадем на другую трассу».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Боттас озвучил план на случай увольнения из Mercedes

Предыдущая новость

Боттас озвучил план на случай увольнения из Mercedes
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Безумный Норрис, сломанный Хэмилтон. Герои и неудачники Австрии

6 ч
2
Формула 1

Боттас озвучил план на случай увольнения из Mercedes

3 ч
3
Формула 1

Риккардо не знает, как ускориться – а Норрис не рассказывает

5 ч
4
Формула 1

Цунода нашел причину своих частых аварий. Это Гасли

5 ч
5
Формула 1

Мазепин обвинил Ф1 в двуличии: Титулованным позволяют больше

5 ч
Самое важное:
Мазепин: Зря мы пытаемся добиться от болида невозможного
Формула 1

Мазепин: Зря мы пытаемся добиться от болида невозможного

2 ч
Боттас озвучил план на случай увольнения из Mercedes
Формула 1

Боттас озвучил план на случай увольнения из Mercedes

3 ч
Феттель потеряет 3 позиции на старте за блокировку Алонсо
Формула 1

Феттель потеряет 3 позиции на старте за блокировку Алонсо

4 ч
Цунода нашел причину своих частых аварий. Это Гасли
Формула 1

Цунода нашел причину своих частых аварий. Это Гасли

5 ч
Мазепин обвинил Ф1 в двуличии: Титулованным позволяют больше
Формула 1

Мазепин обвинил Ф1 в двуличии: Титулованным позволяют больше

5 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Феттель потеряет 3 позиции на старте за блокировку Алонсо Гран При Австрии
Формула 1

Феттель потеряет 3 позиции на старте за блокировку Алонсо

Риккардо не знает, как ускориться – а Норрис не рассказывает Гран При Австрии
Формула 1

Риккардо не знает, как ускориться – а Норрис не рассказывает

Сын Ральфа Шумахера одержал первую победу в Формуле 3 Шпильберг
Формула 3

Сын Ральфа Шумахера одержал первую победу в Формуле 3

Никита Мазепин Больше от
Никита Мазепин
Мазепин обвинил Ф1 в двуличии: Титулованным позволяют больше Гран При Австрии
Формула 1

Мазепин обвинил Ф1 в двуличии: Титулованным позволяют больше

Мазепин оценил очередную шутку о себе. И его уже любят! Гран При Австрии
Формула 1

Мазепин оценил очередную шутку о себе. И его уже любят!

Мазепин: Мы с инженерами говорим на разных языках Гран При Австрии
Формула 1

Мазепин: Мы с инженерами говорим на разных языках

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Гран При Австрии: дуэли в квалификациях Гран При Австрии
Формула 1

Гран При Австрии: дуэли в квалификациях

Штайнер: На «тяжелом» шасси ездил как Мазепин, так и Шумахер Гран При Австрии
Формула 1

Штайнер: На «тяжелом» шасси ездил как Мазепин, так и Шумахер

Мазепин подарил Штайнеру дверь. Что это было? Гран При Австрии
Формула 1

Мазепин подарил Штайнеру дверь. Что это было?

Самое читаемое Сегодня

Безумный Норрис, сломанный Хэмилтон. Герои и неудачники Австрии
Формула 1 Формула 1

Безумный Норрис, сломанный Хэмилтон. Герои и неудачники Австрии

Боттас озвучил план на случай увольнения из Mercedes
Формула 1 Формула 1

Боттас озвучил план на случай увольнения из Mercedes

Риккардо не знает, как ускориться – а Норрис не рассказывает
Формула 1 Формула 1

Риккардо не знает, как ускориться – а Норрис не рассказывает

Цунода нашел причину своих частых аварий. Это Гасли
Формула 1 Формула 1

Цунода нашел причину своих частых аварий. Это Гасли

Мазепин обвинил Ф1 в двуличии: Титулованным позволяют больше
Формула 1 Формула 1

Мазепин обвинил Ф1 в двуличии: Титулованным позволяют больше

Анализ: что значит новый контракт Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Анализ: что значит новый контракт Хэмилтона

Боттаса вызвали к судьям за массовую блокировку в квалификации
Формула 1 Формула 1

Боттаса вызвали к судьям за массовую блокировку в квалификации

В Mercedes объяснили слабую квалификацию настройками на гонку
Формула 1 Формула 1

В Mercedes объяснили слабую квалификацию настройками на гонку

Самое важное:

Мазепин: Зря мы пытаемся добиться от болида невозможного
Формула 1 Формула 1

Мазепин: Зря мы пытаемся добиться от болида невозможного

Боттас озвучил план на случай увольнения из Mercedes
Формула 1 Формула 1

Боттас озвучил план на случай увольнения из Mercedes

Феттель потеряет 3 позиции на старте за блокировку Алонсо
Формула 1 Формула 1

Феттель потеряет 3 позиции на старте за блокировку Алонсо

Цунода нашел причину своих частых аварий. Это Гасли
Формула 1 Формула 1

Цунода нашел причину своих частых аварий. Это Гасли

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.