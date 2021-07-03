Мазепин: Зря мы пытаемся добиться от болида невозможного

Общаясь с журналистами в паддоке Гран При Австрии в пятницу, Никита Мазепин уже рассказал об определенных сложностях в общении с инженерной бригадой командой Haas. После квалификации в Шпильберге, где россиянин в очередной (уже 5-й раз в сезоне) показал последний результат, москвич вернулся к этой теме.

«Сегодня мы провели в целом спокойную квалификацию, но мы мало на что могли в ней рассчитыват. У меня просто не было темпа. И в целом получился один из наиболее неудачных, а то и самый неудачный день за мою карьеру в Формуле 1.

На мой взгляд, изначально темп нашей машины можно назвать неплохим. Но мы пытаемся выжать из машины еще больше, что не приносит результата.

К примеру, я не слишком хорошо справляюсь с машинами, которым не хватает зацепа и стабильности на входе в поворот. А машина Haas как раз из таких. И это уже особо не исправить. Мы же пытаемся попытаться выжать из машины то, на что она в принципе не способна – и попадаем в, можно сказать, безнадежную ситуацию. Так что, остается уже сейчас ждать момента, когда мы попадем на другую трассу».