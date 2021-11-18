Мазепин: Знание трассы поможет мне, но ненадолго

Из всех участников нынешнего сезона Ф1 лишь двое пилотов прежде выступали на трассе «Лосаил». Серхио Перес приезжал сюда в 2009 году, а Никита Мазепин – в 2014-м. Однако этот опыт, по мнению москвича, едва ли даст ему хоть какое-то преимущество над соперниками.

«Это правда, я уже бывал тут прежде, – рассказал гонщик журналистам в четверг. – Однако, поребрики с того времени сильно поменялись. Думаю, это слегка скажется на траекториях, но думаю, на машине Ф1 пилотировать здесь в любом случае будет приятно. Не уверен, что это будет очень зрелищно, но постараюсь сделать все, что в моих силах».

Вспоминая свой уик-энд семилетней давности в индийской серии MRF Challenge, Мазепин добавил: «Это было давно, я вообще проводил здесь свою самую первую формульную гонку в жизни. Потому уже не помню в точности, как все прошло. Могу лишь сказать, что тот сезон оказался для меня самым сложным за все время. И еще – здесь сложно что-то рассмотреть из-за песка.

Но в целом трасса очень плавная, тут много быстрых поворотов. А еще она станет хорошей проверкой для мышц шеи».

При этом на вопрос о том, даст ли знание трассы ему преимущество над соперниками, Никита лишь улыбнулся: «Возможно, первые десять кругов [в пятницу утром] я буду на хорошей позиции. Но все соперники так сильны, что смогут быстро выучить трассу. Да я и сам буду заниматься этим же».

Николя Латифи, Williams FW43B, Никита Мазепин, Haas VF-21 Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

«Должны быть ближе к Williams»

Мазепин остался доволен тем, как они с Haas провели предыдущий этап в Сан-Паулу. По словам гонщика, в Катаре они рассчитывают продолжать погоню за соперниками из Williams.

«Мы смогли подобраться ближе к ним в Бразилии, – объяснил россиянин. – В Мехико мне почти удалось удержать [Николя] Латифи позади, без заминки на пит-стопе это почти наверняка удалось бы.

Похоже, у них есть какие-то сложности с гоночным темпом, когда дует сильный ветер. Сегодня утром мы совершали прогулку по трассе, и было достаточно ветрено… Если получится подобраться к ним еще на три-четыре десятых, это стало бы важным достижением для машины, которую целый год никто не дорабатывал.

Никиту спросили, как ему удается под конец сезона справляться с нагрузками трех Гран При подряд, да еще и перелета между часовыми поясами.

«Знаете, в психологическом плане я привык к жизни на гонках, так что не испытываю особого стресса, – ответил тот. – Это то, чем вы занимаетесь с четверга по воскресенье. И в этом плане, хоть гонок и стало больше, мы с командой учимся все лучше справляться с ними.

Правда, довольно сложно находить время для тренировок в зале из-за постоянных переездов, так что физическая готовность уже на 100-процентная. Но за рулем я ощущаю, что вполне готов. С шеей здесь могут быть определенные сложности, но тут уж ничего не поделать».

Дополнительная информация: Олег Карпов