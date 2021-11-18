Мазепин: Знание трассы поможет мне, но ненадолго
Российский пилот Haas поделился ожиданиями от Гран При Катара
Из всех участников нынешнего сезона Ф1 лишь двое пилотов прежде выступали на трассе «Лосаил». Серхио Перес приезжал сюда в 2009 году, а Никита Мазепин – в 2014-м. Однако этот опыт, по мнению москвича, едва ли даст ему хоть какое-то преимущество над соперниками.
«Это правда, я уже бывал тут прежде, – рассказал гонщик журналистам в четверг. – Однако, поребрики с того времени сильно поменялись. Думаю, это слегка скажется на траекториях, но думаю, на машине Ф1 пилотировать здесь в любом случае будет приятно. Не уверен, что это будет очень зрелищно, но постараюсь сделать все, что в моих силах».
Вспоминая свой уик-энд семилетней давности в индийской серии MRF Challenge, Мазепин добавил: «Это было давно, я вообще проводил здесь свою самую первую формульную гонку в жизни. Потому уже не помню в точности, как все прошло. Могу лишь сказать, что тот сезон оказался для меня самым сложным за все время. И еще – здесь сложно что-то рассмотреть из-за песка.
Но в целом трасса очень плавная, тут много быстрых поворотов. А еще она станет хорошей проверкой для мышц шеи».
При этом на вопрос о том, даст ли знание трассы ему преимущество над соперниками, Никита лишь улыбнулся: «Возможно, первые десять кругов [в пятницу утром] я буду на хорошей позиции. Но все соперники так сильны, что смогут быстро выучить трассу. Да я и сам буду заниматься этим же».
Николя Латифи, Williams FW43B, Никита Мазепин, Haas VF-21
Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images
«Должны быть ближе к Williams»
Мазепин остался доволен тем, как они с Haas провели предыдущий этап в Сан-Паулу. По словам гонщика, в Катаре они рассчитывают продолжать погоню за соперниками из Williams.
«Мы смогли подобраться ближе к ним в Бразилии, – объяснил россиянин. – В Мехико мне почти удалось удержать [Николя] Латифи позади, без заминки на пит-стопе это почти наверняка удалось бы.
Похоже, у них есть какие-то сложности с гоночным темпом, когда дует сильный ветер. Сегодня утром мы совершали прогулку по трассе, и было достаточно ветрено… Если получится подобраться к ним еще на три-четыре десятых, это стало бы важным достижением для машины, которую целый год никто не дорабатывал.
Никиту спросили, как ему удается под конец сезона справляться с нагрузками трех Гран При подряд, да еще и перелета между часовыми поясами.
«Знаете, в психологическом плане я привык к жизни на гонках, так что не испытываю особого стресса, – ответил тот. – Это то, чем вы занимаетесь с четверга по воскресенье. И в этом плане, хоть гонок и стало больше, мы с командой учимся все лучше справляться с ними.
Правда, довольно сложно находить время для тренировок в зале из-за постоянных переездов, так что физическая готовность уже на 100-процентная. Но за рулем я ощущаю, что вполне готов. С шеей здесь могут быть определенные сложности, но тут уж ничего не поделать».
Дополнительная информация: Олег Карпов
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