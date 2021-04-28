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Формула 1 / Новость

Мазепин заявил, что Ferrari дает преимущество Шумахеру. В Haas не согласны

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Гюнтер Штайнер считает, что езда на старой Ferrari не сильно помогает Мику в борьбе с напарником

Мазепин заявил, что Ferrari дает преимущество Шумахеру. В Haas не согласны

Никита Мазепин уступил своему напарнику по Haas Мику Шумахеру во всех квалификациях и гонках, которые были проведены в этом сезоне. После Гран При Эмилии-Романьи Шумахер, как член молодежной академии Ferrari, отправился на ее базу в Маранелло для работы на симуляторе, а затем провел тесты на машине 2018 года во Фьорано.

Мазепин в интервью «Матч ТВ» заявил, что так Ferrari дает Шумахеру преимущество в их внутрикомандной борьбе. Однако босс Haas Гюнтер Штайнер с мнением Никиты не согласен.

«Не назвал бы это преимуществом, – сказал Штайнер в эфире немецкого канала N-tv. – Никита тоже работает на симуляторе. Конечно, пилотаж всегда идет на пользу, всегда чему-то учит. Но ездить на машине двухлетней давности во Фьорано не такое уж и преимущество».

При этом Штайнер полагает, что ситуация может давить на Мазепина психологически: «Если поставить себя на его место, то все дело в психологии. Шумахер пилотирует чаще, что точно не помогает [Никите]. Но с таким надо справляться, и он тоже справится. Конечно, Мику эти заезды не вредят, но не так уж сильно и помогают».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Мик Шумахер , Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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