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Мазепин заменит Квята в AlphaTauri? Новый слух из Италии

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Мазепин заменит Квята в AlphaTauri? Новый слух из Италии
Автор:
, редактор
Соавтор: Роберто Кинкеро

На Гран При России отец Никиты встречался не только с Haas

Отец Никиты Мазепина миллиардер Дмитрий Мазепин продолжает искать место в Формуле 1 для сына на 2021 год. Ранее сообщалось, что во время Гран При России он встречался с представителями Haas. Однако теперь стало известно, что переговоры Мазепин-старший ведет не только с ними.

В Сочи он также встретился с советником Red Bull Хельмутом Марко. На встрече был руководитель команды Мазепина Hitech Оливер Оукс, из-за чего все сочли, что там обсуждалась гоночная программа юниоров Red Bull на 2021 год - двое из них выступают за Hitech в Формуле 3. Однако теперь в этом появились сомнения.

По данным итальянской редакции Motorsport.com, на встрече могла идти речь о месте для Мазепина-младшего в AlphaTauri. Отец может предложить вместе с гонщиком солидный спонсорский бюджет, что привлечет команду из Фаэнцы.

Ранее считалось, что главным кандидатом на место в AlphaTauri является Юки Цунода, которого продвигает Honda. Но решение японской компании покинуть Формулу 1 в конце 2021 года может изменить планы Red Bull. 

Кроме Цуноды у компании нет готовых к Формуле 1 юниоров, и если в AlphaTauri не возьмут японца, то либо сохранят позицию за Даниилом Квятом (он считается основным кандидатом на увольнение), либо возьмут кого-то со стороны. 

Однако, надо учесть: сам Марко недавно заявил, что давно знал об уходе Honda, что не помешало появлению обильных слухов о Цуноде и высказывании о его скором повышении со стороны босса AlphaTauri Франца Тоста. 

В Red Bull также давно не брали пилотов со стороны и неоднократно в последнее время подчеркивали нежелании это делать. Тем более, что AlphaTauri традиционно является местом для обкатки молодых выпускников юниорской программы австрийской компании. 

Мазепин-младший проводит второй сезон в Формуле 2 и в этом году добился ощутимого прогресса в сравнении с предыдущим. Сейчас он занимает шестое место в чемпионате, имея на счету две победы и три вторых места. Цунода опережает россиянина на три позиции и семь очков. 

После появления слухов о переговорах Мазепина-старшего с Haas также сообщалось, что бизнесмен намерен продать Hitech, что косвенно подтверждало слухи о переходе его сына в Ф1.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула 2
Пилоты Даниил Квят , Никита Мазепин
Команды AlphaTauri
Автор Иван Матушкин

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