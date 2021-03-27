Мазепин задрожал, Алонсо шикарно вернулся. Герои и неудачники квалификации в Бахрейне

Герои

Макс Ферстаппен

Начнем с очевидного. Ферстаппен сегодня не удивил, после тестов и лучших времен на всех тренировках от Макса ждали поула. Но согласитесь: все равно казалось, что вот-вот выйдет из кустов Mercedes, включит обороты на полную и заберет первое место. Так и вышло... почти.

Во втором сегменте на шинах Medium Хэмилтон выиграл дуэль у Ферстаппена. Первая попытка в Q3 осталась за Максом, но с минимальным отрывом. Льюис прибавил четверть секунды во второй и вышел в лидеры. Но Ферстаппен смог улучшить больше, чем на полсекунды! Сегодня Макс показал себя полноценным лидером и претендентом на титул, не дрогнув в самый напряженный момент. Посмотрим, удержится ли завтра.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing Фото: FIA Pool

Пьер Гасли

Коллеги из Sky Sports сегодня одарили Джорджа Расселла титулом Mr Saturday. И если кто-то может поспорить с британцем за это звание, то это Пьер Гасли.

Француз всю квалификацию провел на высшем уровне: сначала стал шестым в Q1, потом оказался одним из всего четверых гонщиков, которые пробились в Q3 на шинах Medium. Кроме него такое удалось лишь Ферстаппену и дуэту Mercedes.

Ну а в решающем сегменте Пьер вновь выдал шикарную скорость и едва не запрыгнул на второй ряд. Гасли помешала шикарная вторая попытка от Шарля Леклера, но завтра у Пьера будет преимущество по стартовым шинам, так что победа скорее за ним, чем за монегаском.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT02 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Фернандо Алонсо

До старта квалификации все гадали, хватит ли у Нандо сил пробиться хотя бы во второй сегмент. Особенно учитывая, что все тренировки испанец проиграл своему напарнику Эстебану Окону.

Но уже в первом сегменте Алонсо удалось выдать шикарное седьмое время. В Q2 Нандо был одним из виновников вылета Серхио Переса, опередив его примерно на шесть сотых. В последнем сегменте единственной реальной целью для Нандо было опередить Лэнса Стролла, и он с ней тоже справился. Учитывая, что Окон вылетел в первом же сегменте и остался 16-м, камбэк Алонсо после двухлетней паузы нужно считать более, чем успешным.

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Фернандо Алонсо, Alpine A521, Ландо Норрис, McLaren MCL35M Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Неудачники

Серхио Перес

После сегодняшней квалификации в боксах Red Bull наверняка запахло Пьером Гасли или Алексом Элбоном. Вылет Переса во втором сегменте при поуле Ферстаппена это явный провал.

Конечно, можно обвинить Red Bull в том, что команда упрямо ставила Чеко Medium. Но во-первых, сначала мексиканец сам испортил попытку. А во-вторых, если бы команда хотела иметь пилота, который не способен повторять тактику Макса, то не стала бы увольнять Элбона.

Первый блин Чеко в новой команде явно вышел комом. Посмотрим, как он исправится завтра.

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Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Себастьян Феттель

В прошлом году Себ был самым частым гостем этой рубрики, и в новый сезон въехал по тем же рельсам. Конечно, у вылета Феттеля в первом сегменте были объективные причины: два желтых флага. И отчет стюардов подтвердил, что немец сбрасывал скорость из-за них. Однако Джордж Расселл и Лэнс Стролл были в той же ситуации, но в Q2 прошли.

Переход в Aston Martin должен был стать для Себастьяна новым стартом, дорогой к возрождению. Но пока стал лишь нырком на новую глубину.

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR21 Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Никита Мазепин

Гюнтер Штайнер перед квалификацией заявил, что главной задачей пилотов Haas в 2021 году будет доезжать до финиша. Дополнительная цель у Мазепина могла быть одна: не стать последним, опередив своего напарника Шумахера или хотя бы Николя Латифи. Но ни одна из задач в квалификации не была выполнена.

За один сегмент Мазепин умудрился совершить сразу два разворота, и хотя на его счастье, машина в них не пострадала, сигнал это подало не самый позитивный.

Еще хуже то, что россиянин не лучшим образом повел себя в отношении соперников. Ведь прямо перед разворотом Мазепин не стал соблюдать порядок езды перед быстрым кругом и обогнал того же Феттеля. Понимаете, да? Обогнал, а потом развернулся перед ним и помешал Себу проехать круг. За такое можно получить прозвище пожестче Торпеды.

Вдобавок, Никита не просто стал в квалификации последним, он еще и проиграл напарнику более восьми десятых секунды. Мы прогнозировали Мазепину долгий вкат в Ф1, но сегодня показалось, что россиянин просто дрогнул под давлением. Что ж, это дебют, бывает.

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Никита Мазепин, Haas VF-21 Фото: Charles Coates / Motorsport Images