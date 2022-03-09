Мазепин: Я узнал о расторжении контракта из пресс-релиза
Россиянин отметил, что с ним разорвали соглашения задолго до дедлайна по подписанию документа FIA о «нейтральности»
5 марта команда Haas объявила о разрыве контракта с титульным спонсором, компанией «Уралкалий», и пилотом Никитой Мазепиным. Россиянин отметил, что не знал о решении коллектива вплоть до официального сообщения Haas.
«Я не разговаривал с [боссом команды] Гюнетром Штайнером с тех пор, как покинул Барселону на третий день тестов. Гюнтер не дал мне никакой информации о том, какое решение примет команда. А потом пришел пресс-релиз: я прочитал его и узнал, что со мной расторгли контракт.
Совет FIA постановил, что российские и белорусские гонщики могут выступать под нейтральным флагом, и я был готов с этими условиями согласиться. Дедлайн по подписанию этого заявления был 9 марта, а соглашение со мной разорвали еще 5 числа.
Я терпеливо ждал решения FIA. Я был уверен, что мы найдем решение из сложившейся ситуации, но контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Добавлю, что не хочу вернуться в то место, где мне не рады».
9 марта компания «Уралкалий» также объявила, что намерена потребовать от Haas компенсации за разрыв договора в одностороннем порядке. К тому же, Мазепин создаст фонд "We Compete As One": он будет помогать спортсменам, «которые по политическим причинам оказались не в состоянии участвовать в соревнованиях».
Напомним, что на данный момент неизвестно, кто заменит Мазепина на полный сезон Ф1. Однако на тестах вместо россиянина поедет резервист Haas Пьетро Фиттипальди.
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