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Формула 1 Новости

Мазепин: Я узнал о расторжении контракта из пресс-релиза

Россиянин отметил, что с ним разорвали соглашения задолго до дедлайна по подписанию документа FIA о «нейтральности»

Мазепин: Я узнал о расторжении контракта из пресс-релиза
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5 марта команда Haas объявила о разрыве контракта с титульным спонсором, компанией «Уралкалий», и пилотом Никитой Мазепиным. Россиянин отметил, что не знал о решении коллектива вплоть до официального сообщения Haas.

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«Я не разговаривал с [боссом команды] Гюнетром Штайнером с тех пор, как покинул Барселону на третий день тестов. Гюнтер не дал мне никакой информации о том, какое решение примет команда. А потом пришел пресс-релиз: я прочитал его и узнал, что со мной расторгли контракт.

Совет FIA постановил, что российские и белорусские гонщики могут выступать под нейтральным флагом, и я был готов с этими условиями согласиться. Дедлайн по подписанию этого заявления был 9 марта, а соглашение со мной разорвали еще 5 числа.

Я терпеливо ждал решения FIA. Я был уверен, что мы найдем решение из сложившейся ситуации, но контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Добавлю, что не хочу вернуться в то место, где мне не рады».

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9 марта компания «Уралкалий» также объявила, что намерена потребовать от Haas компенсации за разрыв договора в одностороннем порядке. К тому же, Мазепин создаст фонд "We Compete As One": он будет помогать спортсменам, «которые по политическим причинам оказались не в состоянии участвовать в соревнованиях».

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Напомним, что на данный момент неизвестно, кто заменит Мазепина на полный сезон Ф1. Однако на тестах вместо россиянина поедет резервист Haas Пьетро Фиттипальди.

 
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