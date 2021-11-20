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Формула 1 / Гран При Катара Новость

Мазепин: Я даже трассу еще не выучил

Автор:
, Ответственный редактор

После двух потерянных тренировок у россиянина не было шансов в квалификации – однако он все равно отказался признать уик-энд в Катаре самым сложным в своей карьере

Мазепин: Я даже трассу еще не выучил

Дебютный Гран При Формулы 1 на трассе в Катаре складывается для Никиты Мазепина хуже не придумаешь. После первой тренировки в его шасси нашли повреждения, которые не позволили гонщику участвовать во второй пятничной сессии.

А в субботу утром, едва покинув боксы, гонщик услышал посторонний звук в работе мотора и сразу остановился. Как оказалось, возникли проблемы с электронным блоком управления, замена которого лишила россиянина возможность выехать на трассу. 

Таким образом, к квалификации Никита подошел, имея за плечами всего 16 пройденных кругов. Неудивительно, что стартовать ему предстоит последним. 

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«Если говорить честно, я до сих пор не знаю эту трассу, – признался Мазепин репортерам. – [В четверг] мы были на пресс-конференции с Шарлем Леклером, и он сказал, что ему нужно 15-10 кругов, чтобы освоиться на новой трассе. Я пока проехал в режиме атаки всего семь или восемь, да и выступаю здесь не третий год кряду. Это огорчает, но что есть – то есть

По ходу квалификации на машине москвича пришлось менять переднее крыло. По его словам, причина оказалась ровно той же, что и с шасси днем ранее – конструкция поребриков. 

«Хотя в Катаре их устанавливала FIA, они не такие [как на других автодромах], – объяснил пилот Haas. – Со мной произошло примерно то же самое, что с [Пьером] Гасли, но в меньшей степени. Очень обидно, когда повреждаешь машину, даже не выезжая за пределы трассы. Но завтра по этой причине можно ждать чего угодно».  

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Несмотря на столь сложный ход уик-энда в Катаре, Никита отказался назвать его самым сложным в своей карьере.

«Нет, он не самый трудный, я просто проехал очень мало кругов, – сказал гонщик Haas. –Я просто не могу назвать это уик-эндом, так как почти все время лишь смотрел трансляцию и пытался выучить трассу, глядя, как по ней ездят другие. Но это как играть в теннис на PlayStation для подготовки к реальному турниру».

Никита Мазепин, Haas VF-21

Никита Мазепин, Haas VF-21

Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Никиту спросили об ожидании от гонки. Он сказал: «Рассчитываю хотя бы ближе к финишу разобраться с трассой. Дистанция гонки в пять раз больше того, что я пока проехал. Так что я смотрю на это позитивно – считаю возможностью. В конце концов, нет никакой разницы, приезжаешь ты 18-м, 19-м или 20-м. Все это будет полезно на будущее. К тому же, я уже очень давно не гонялся ночью».

В конце медиа-сессии прозвучал вопрос о том, не обидно ли пилоту из-за того, что всякая его ошибка тотчас становится основанием для серьезной критики.

«Сегодня кто-то сказал, что критика – это налог на известность, – ответил Мазепин. – Знаете, ведь в мире всего 20 пилотов Ф1, так что все мы на виду. 

Я стараюсь становиться сильнее, стремлюсь не делать ошибок. Но когда ты стремишься показать свой максимум, такие вещи неизбежны, хотя приятного в них мало. Но я каждый день просыпаюсь с мыслью о том, что надо стать лучше, чем вчера».

Дополнительная информация: Олег Карпов

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