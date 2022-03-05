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Формула 1 Новости

Мазепин: Я был готов выполнить условия FIA

Российский гонщик прокомментировал увольнение из Haas

Мазепин: Я был готов выполнить условия FIA
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Сегодня команда Haas Формулы 1 объявила о разрыве контракта с российским гонщиком Никитой Мазепиным. При этом строгой необходимости поступать так у Haas не было: в начале недели в FIA приняли решение о том, что те пилоты с российскими лицензиями, которые согласятся выступать в нейтральном статусе и выполнят необходимые условия, будут допущены до гонок.

Вчера стал известен список таких условий, включающий запрет на использование российского флага и символики, произнесение слов гимна и упоминания России в принципе.

У Haas ранее была ливрея с цветами российского флага, от которой точно пришлось бы отказаться. И в своем комментарии по поводу увольнения, опубликованном в соцсетях, Мазепин подчеркнул, что был готов выполнять условия, чтобы остаться в гонках. И дал понять, что в Haas его даже не захотели слушать.

«Дорогие болельщики и подписчики, я очень расстроен новостью о расторжении моего контракта с Формулой 1, – написал Мазепин. – Я понимаю и осознаю все сложности, но вынужден констатировать, что решение FIA, как и моя полная готовность принять предложенные условия, чтобы продолжить сотрудничество, были полностью проигнорированы, и не последовало никаких встречных шагов.

Я очень благодарен всем, кто стремился к пониманию и выражал поддержку. Я невероятно ценю время, проведенное в Формуле 1, и искренне надеюсь, что мы все снова сможем быть вместе в лучшие времена. Мне будет, что еще сказать вам в ближайшее время. Никита».

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