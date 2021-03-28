Никита Мазепин сошел с трассы Гран При Бахрейна, попав в аварию на первом же круге гонки.

В первой связке поворотов россиянин действовал достаточно аккуратно – он не пошел на обострение в борьбе с находившимся рядом Николя Латифи, а потом пропустил и оказавшегося чуть позади напарника Мика Шумахера. Однако сразу после этого Мазепин наехал на внутренний поребрик в 3-м повороте и потерял контроль над машиной.

Никита Мазепин, Haas VF-21, авария на первом круге 1 / 1 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Болид Haas VF-21 ушел в занос (скорость в этой точке трассы составляет 230 км/ч) и врезался в отбойник. Повреждение передней и задней подвески при ударе не позволило пилоту продолжить заезд.

«Мне так жаль, парни. Я попал на поребрик. Пытался разъехаться с Миком – и вот… вылетел», – сказал пилот команде по радио.

Из-за аварии россиянина на трассу выехал автомобиль безопасности. Когда гонка возобновилась, на первом же круге после рестарта в 4-м повороте потерял контроль над машиной и напарник Мазепина, Мик Шумахера. Автомобиль закрутило, но он не долетел до отбойника – и немецкий гонщик смог продолжить гонку.