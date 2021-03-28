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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Мазепин вылетел с трассы через 21 секунду после старта своей первой гонки в Формуле 1

Автор:
, Главный редактор

Российский пилот не пытался геройствовать на старте гонки, но все-таки не избежал обидной ошибки

Мазепин вылетел с трассы через 21 секунду после старта своей первой гонки в Формуле 1

Никита Мазепин сошел с трассы Гран При Бахрейна, попав в аварию на первом же круге гонки.

 

В первой связке поворотов россиянин действовал достаточно аккуратно – он не пошел на обострение в борьбе с находившимся рядом Николя Латифи, а потом пропустил и оказавшегося чуть позади напарника Мика Шумахера. Однако сразу после этого Мазепин наехал на внутренний поребрик в 3-м повороте и потерял контроль над машиной.

Никита Мазепин, Haas VF-21, авария на первом круге

Никита Мазепин, Haas VF-21, авария на первом круге
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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Болид Haas VF-21 ушел в занос (скорость в этой точке трассы составляет 230 км/ч) и врезался в отбойник. Повреждение передней и задней подвески при ударе не позволило пилоту продолжить заезд.

«Мне так жаль, парни. Я попал на поребрик. Пытался разъехаться с Миком – и вот… вылетел», – сказал пилот команде по радио.

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Из-за аварии россиянина на трассу выехал автомобиль безопасности. Когда гонка возобновилась, на первом же круге после рестарта в 4-м повороте потерял контроль над машиной и напарник Мазепина, Мик Шумахера. Автомобиль закрутило, но он не долетел до отбойника – и немецкий гонщик смог продолжить гонку.

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«Все очень просто. Я совершил ошибку». Мазепин о вылете на старте гонки

«Все очень просто. Я совершил ошибку». Мазепин о вылете на старте гонки
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия Гонка
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Кирилл Качнов

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