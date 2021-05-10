Мазепин вошел в 5 лучших пилотов по итогам Гран При Испании

Российский пилот Haas Никита Мазепин занял четвертое место по итогам голосования за лучшего пилота Гран При Испании. Мазепин набрал 7,3% голосов.

В голосовании россиянин уступил Льюису Хэмилтону (22,6%), Максу Ферстаппену (19,7%) и Шарлю Леклеру (12,3%). При этом, Хэмилтон выиграл гонку, Ферстаппен финишировал вторым, а Леклер стал четвертым. Мазепин же как начал, так и закончил заезд последним, при этом ближайшему сопернику он проиграл 50 секунд.

Результат Мазепина в голосовании можно объяснить флешмобом, при котором болельщики намеренно выбирали самого слабого пилота.

Сам Никита к результатам отнесся с иронией. «Спасибо за ваши голоса. Продолжим атаковать», – написал он в инстаграме, добавив смеющийся смайлик.