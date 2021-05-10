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Формула 1 / Гран При Испании Новости

Мазепин вошел в 5 лучших пилотов по итогам Гран При Испании

Автор:
, редактор

Только три пилота собрали больше голосов, чем Никита

Мазепин вошел в 5 лучших пилотов по итогам Гран При Испании

Российский пилот Haas Никита Мазепин занял четвертое место по итогам голосования за лучшего пилота Гран При Испании. Мазепин набрал 7,3% голосов. 

В голосовании россиянин уступил Льюису Хэмилтону (22,6%), Максу Ферстаппену (19,7%) и Шарлю Леклеру (12,3%). При этом, Хэмилтон выиграл гонку, Ферстаппен финишировал вторым, а Леклер стал четвертым. Мазепин же как начал, так и закончил заезд последним, при этом ближайшему сопернику он проиграл 50 секунд.

Результат Мазепина в голосовании можно объяснить флешмобом, при котором болельщики намеренно выбирали самого слабого пилота.

Сам Никита к результатам отнесся с иронией. «Спасибо за ваши голоса. Продолжим атаковать», – написал он в инстаграме, добавив смеющийся смайлик.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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