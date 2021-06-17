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Формула 1 / Гран При Франции Новость

Мазепин: Во Франции наши проблемы вернутся

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, Ответственный редактор

Российский гонщик Формулы 1 попросил не ждать от него и команды Haas скорости в предстоящий уик-энд

Мазепин: Во Франции наши проблемы вернутся

Недавний Гран При Азербайджана стал для Haas самым успешным в сезоне. Её пилоты Мик Шумазхер и Никита Мазепин финишировали 13-м и 14-м, что стало для каждого наивысшим достижением с момента дебюта в чемпионате. 

Однако та гонка получилась богатой на происшествия и неожиданности. Потому ждать повторения чего-то подобного в этот уик-энд на трассе «Поль Рикар» едва ли приходится, уверен россиянин. 

«То, что произошло в Баку – это обычные гонки с непредвиденными обстоятельствами, которые мы любим, – рассказал Мазепин на медиа-сессии для российских медиа. – Мы правильно использовали эти обстоятельства в своих интересах, правильно сработали по тактике. Но по скорости, как вы видите в каждой квалификации и гонке сезона, мы пока что не соответствуем».

Он добавил: «В первых гонках причины моих трудностей были не только в моей неопытности, но и во внешних факторах, которые работали в самой машине не так, как мы хотели и ожидали. К сожалению, по определенным причинам некоторые из этих факторов вернутся после Баку, уже во Франции.

Но в любом случае европейская часть сезона – это трассы, которые я хорошо знаю. Тут, наверное, должно быть попроще».

Также Никита прокомментировал жалобы Шумахера на свои на действия в Баку. 

«В этой ситуации очень важно дистанцироваться от эмоций и смотреть на факты, – объяснил москвич. – А они в том, что если исключить недовольные комментарии, то никаких столкновений у нас не было ни в Монако, ни в Баку.

Безусловно, наша внутрикомандная борьба становится более напряженной, мы становимся опытнее и начинаем требовать больше от машины и от себя. Но я считаю, что в любой работе важно разговаривать – и мы достаточно часто это делаем.

Мы сели втроем с Гюнтером [Штайнером, руководителем команды], поговорили, обсудили, что именно кому не понравилось. Я сделал для себя определенные выводы, другие участники тоже. Я надеюсь, что в будущем жалоб станет меньше».

Мазепин отметил, что в подобных кулуарных переговорах Штайнер не всегда использует парламентские выражения: «Когда мы познакомились с Гюнтером, я подметил одну вещь, которая не менялась в дальнейшем. Он ведет себя абсолютно одинаково в любых обстоятельствах. Иногда это немного удивляет, так как обычно люди подстраиваются [под ситуацию].

Но Гюнтер всегда одинаков, а потому с ним относительно просто работать. Ты всегда знаешь, в каких отношениях с ним находишься, устраивает ли его твоя работа. Если нет – обычно он сразу использует те самые слова, что не разрешены в языке».

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Дополнительная информация: Олег Карпов

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