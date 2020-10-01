Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
Билеты
09 окт.
Следующее событие через
7 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
21 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
31 окт.
Следующее событие через
29 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
04 дек.
Следующее событие через
63 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
11 дек.
Первая тренировка через
70 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Мазепин ведет переговоры с Haas о дебюте в Формуле 1, а Перес уже прощупывает почву в Williams

Поделились
Комментарии
Мазепин ведет переговоры с Haas о дебюте в Формуле 1, а Перес уже прощупывает почву в Williams
Автор:

Российский пилот может помешать планам Серхио Переса, который уже почти договорился о контракте с Haas

Чтобы получить получить Суперлицензию (которая необходима для выступлений в Формуле 1), Никите Мазепину надо закончить нынешний чемпионат Формулы 2 не ниже чем на 7-й позиции. В настоящий момент, за два этапа до окончания сезона, россиянин занимает в общем зачете 6-е место, опережая идущего 8-м Гуаньюя Чжоу больше чем на 20 очков. Таким образом, шансы Мазепина получить этой зимой право на выступления в Формуле 1 весьма велики.

По нашим сведениям, на этом фоне представители пилота в последние недели активизировали свои контакты с выступающими в чемпионате мира командами. В частности, переговоры сразу с несколькими коллективами прошли по ходу недавнего Гран При России.

Похоже, наиболее интересным вариантом для Мазепина сейчас является команда Haas. По сообщениям из паддока, отец пилота, Дмитрий Мазепин, в состоянии сделать коллективу предложение, от которого будет чрезвычайно сложно отказаться.

Не исключено, что активность представителей российского гонщика поставит под угрозу планы Серхио Переса – и уже появилась информация о контактах мексиканца с Williams. Недавняя смена собственника британского коллектива вполне может привести к изменению и состава пилотов. В то же самое время другие источники продолжают называть контракт Переса с Haas решенным делом – и ждут официального объявления о нем уже на следующей неделе.

Читайте также:

 

«Renault, свали на хрен». Лучшие радиопереговоры Гран При России

Предыдущая новость

«Renault, свали на хрен». Лучшие радиопереговоры Гран При России

Следующая новость

Гран При России: шпионские фото технических новинок

Гран При России: шпионские фото технических новинок
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес , Никита Мазепин
Команды Williams , Haas F1 Team
Автор Роберто Кинкеро

Самое читаемое Сегодня

Мнение: Перес сам провалил карьеру. Стролл и Феттель не при чем
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: Перес сам провалил карьеру. Стролл и Феттель не при чем

Росси: Я живу среди русских!
MotoGP MotoGP / Новость

Росси: Я живу среди русских!

«Это не отбор». Ferrari рассказала о тестах Шварцмана и Шумахера в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Это не отбор». Ferrari рассказала о тестах Шварцмана и Шумахера в Ф1

Алонсо продолжает колоть Хэмилтона. Теперь – сравнениями с Шумахером
Формула 1 Формула 1 / Новость

Алонсо продолжает колоть Хэмилтона. Теперь – сравнениями с Шумахером

Мазепин ведет переговоры с Haas о дебюте в Формуле 1, а Перес уже прощупывает почву в Williams
Формула 1 Формула 1 / Новость

Мазепин ведет переговоры с Haas о дебюте в Формуле 1, а Перес уже прощупывает почву в Williams

Штайнер почти подтвердил расставание Haas с Грожаном
Формула 1 Формула 1 / Реакция

Штайнер почти подтвердил расставание Haas с Грожаном

Авария Феттеля в Сочи раскрыла секреты Ferrari SF1000
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Авария Феттеля в Сочи раскрыла секреты Ferrari SF1000

Риккардо предсказал Renault сильную концовку сезона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Риккардо предсказал Renault сильную концовку сезона

Самое важное:

Мнение: Перес сам провалил карьеру. Стролл и Феттель не при чем
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: Перес сам провалил карьеру. Стролл и Феттель не при чем

Риккардо предсказал Renault сильную концовку сезона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Риккардо предсказал Renault сильную концовку сезона

Баттон: Победы без борьбы не радуют Льюиса
Формула 1 Формула 1 / Новость

Баттон: Победы без борьбы не радуют Льюиса

«Это не отбор». Ferrari рассказала о тестах Шварцмана и Шумахера в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Это не отбор». Ferrari рассказала о тестах Шварцмана и Шумахера в Ф1

Самое читаемое

1
Формула 1

Мнение: Перес сам провалил карьеру. Стролл и Феттель не при чем

2
MotoGP

Росси: Я живу среди русских!

3
Формула 1

«Это не отбор». Ferrari рассказала о тестах Шварцмана и Шумахера в Ф1

4
Формула 1

Алонсо продолжает колоть Хэмилтона. Теперь – сравнениями с Шумахером

5
Формула 1

Мазепин ведет переговоры с Haas о дебюте в Формуле 1, а Перес уже прощупывает почву в Williams

Самое важное:

Мнение: Перес сам провалил карьеру. Стролл и Феттель не при чем
Формула 1

Мнение: Перес сам провалил карьеру. Стролл и Феттель не при чем

Риккардо предсказал Renault сильную концовку сезона
Формула 1

Риккардо предсказал Renault сильную концовку сезона

Баттон: Победы без борьбы не радуют Льюиса
Формула 1

Баттон: Победы без борьбы не радуют Льюиса

«Это не отбор». Ferrari рассказала о тестах Шварцмана и Шумахера в Ф1
Формула 1

«Это не отбор». Ferrari рассказала о тестах Шварцмана и Шумахера в Ф1

Штайнер почти подтвердил расставание Haas с Грожаном
Формула 1

Штайнер почти подтвердил расставание Haas с Грожаном

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.