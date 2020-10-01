Чтобы получить получить Суперлицензию (которая необходима для выступлений в Формуле 1), Никите Мазепину надо закончить нынешний чемпионат Формулы 2 не ниже чем на 7-й позиции. В настоящий момент, за два этапа до окончания сезона, россиянин занимает в общем зачете 6-е место, опережая идущего 8-м Гуаньюя Чжоу больше чем на 20 очков. Таким образом, шансы Мазепина получить этой зимой право на выступления в Формуле 1 весьма велики.

По нашим сведениям, на этом фоне представители пилота в последние недели активизировали свои контакты с выступающими в чемпионате мира командами. В частности, переговоры сразу с несколькими коллективами прошли по ходу недавнего Гран При России.

Похоже, наиболее интересным вариантом для Мазепина сейчас является команда Haas. По сообщениям из паддока, отец пилота, Дмитрий Мазепин, в состоянии сделать коллективу предложение, от которого будет чрезвычайно сложно отказаться.

Не исключено, что активность представителей российского гонщика поставит под угрозу планы Серхио Переса – и уже появилась информация о контактах мексиканца с Williams. Недавняя смена собственника британского коллектива вполне может привести к изменению и состава пилотов. В то же самое время другие источники продолжают называть контракт Переса с Haas решенным делом – и ждут официального объявления о нем уже на следующей неделе.