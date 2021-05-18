Все новички Формулы 1 этого сезона по ходу своих первых гонок в чемпионате мира столкнулись с теми или иными проблемами. Юки Цунода разбил машину на квалификации в Имоле, Мик Шумахер там же врезался в стену по ходу гонки (да еще и момент нахождения на трассе автомобиля безопасности) – но неудачи Мазепина обсуждались, пожалуй, активнее всего. Будь это вылет вскоре после старта Гран При Бахрейна, в котором трудно обвинить кого-то кроме самого пилота – или контакт с Николя Латифи в той же Имоле, где канадец начал зажимать россиянина, не глядя в зеркала (т.к. думал, что Никита уже проскочил вперед после выезда пилота Williams в гравийную зону безопасности).

Удивляться этому не приходится – ведь еще до своей первой гонки Ф1 в карьере россиянин столкнулся с огромным количеством негатива в социальных сетях. Причиной этого были и та роль, которую в карьере Никиты играет отец, миллиардер Дмитрий Мазепин – и скандальное видео, появившееся в начале зимы в Instagram. «Критиков всегда больше, чем тех, кто готов поддержать человека и дать ему новый шанс, – говорит по этому поводу Гюнтер Штайнер, возглавляющий команду Haas. – Но в любом случае важно не то, насколько все плохо сейчас – а то, насколько хорошо тебе удается справиться с проблемами».

Никита Мазепин, Haas F1 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Само собой, общаясь с Никитой, я поднимал тему и того, насколько неласково относятся к нему многие болельщики и насколько важно для пилота изменить эту ситуацию.

«Ситуация непростая – и, честно говоря, я не ожидал, что всю будет настолько сложно, – отвечает Мазепин. – Но, с другой сторону, этому есть очевидная причина. В Формуле 1 всего двадцать мест – и логично, что требования к тем, кто эти места занимает, очень высоки. Вне зависимости от того, где в пелотоне вы находитесь – на первом месте, десятом или двадцатом.

И конечно, сложность в том, что многое для меня здесь в новинку. К примеру, разница между машинами разных команд – ведь в Формуле 2 и Формуле 3 эта разница была намного меньше».

Никита Мазепин, Hitech Grand Prix, Мик Шумахер, Prema Racing Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Мазепин пришел в Формулу 1, имея за плечами семь сезонов в младших формулах, где не раз выигрывал гонки. В Формуле 2 он одержал две победы (и стал 5-м в общем зачете в 2020 году), в GP3 (переименованной позже в Формулу 3) – четыре (и завоевал в 2018 году вице-чемпионский титул). Кстати, эти серии среди прочего отличаются крайне небольшим объемом тренировок по ходу гоночного уик-энда. И поэтому Мазепин – в отличие от многих соперников – даже не думает жаловаться на сокращение продолжительности пятничных тренировок Ф1 на треть.

«В Формуле 2 у нас была лишь одна практика длиной 45 минут, – напоминает Никита. – Причем ее мы проводили на одном типе шин, а квалификацию после этого ехали уже на другом. Так что, с этой точки зрения в прошлом году мне и другим новичкам Ф1 этого сезона было еще труднее. Сейчас, по крайней мере, в тренировках мы успеваем побывать на трассе на всех типах шин, которые могут быть использованы в квалификации и гонке».

Так или иначе, дебют в Формуле 1 складывается непросто – обычно Никите не удается поймать нужный ритм с самого начала уик-энда, и в этом аспекте россиянин отстает даже от своего напарника.

«С машиной достаточно сложно работать, – поясняет пилот. – И регулярно возникает ощущение, как будто мы отстаем от других команд на одну-две сессии. К примеру, мы приходим к какому-то полезному выводу – и тут же думаем: хорошо бы было знать это в момент начала первой тренировки, это позволил бы нам сейчас быть на шаг дальше в нужном направлении.

Но, с другой стороны, у меня есть подозрение, что с этим же сталкиваются в большинстве команд. Такова природа нашего спорта: в понедельник у вас всегда в избытке знания о том, что надо было сделать по-другому по ходу гонки в минувшее воскресенье».

Никита Мазепин, Haas VF-21, вылезает из машины после аварии на первом круге Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Стоит немного вернуться назад во времени и вспомнить, насколько разными были два сезона Мазепина в Ф2. В первом, выступая за команду ART, россиянин был напарником Ника де Вриса. И пока тот мчался к чемпионскому титулу, уверенно укрощая излишне нервную, склонную к заносу машину, россиянин испытывал большие проблемы, не чувствуя нужной уверенности при прохождении быстрых поворотов.

Когда годом позже Никита перешел в Hitech, новая команда инженеров сосредоточилась на том, чтобы найти не просто самые быстрые настройки, а настройки, которые были бы одновременно достаточно быстрыми и подходили бы Мазепину. В результате в пятой гонке сезона россиянин впервые за время выступлений в Ф2 поднялся на подиум, а в седьмой – одержал первую победу. Не кажется ли гонщику, что сценарий может повториться?

«Не думаю, что можно проводить прямые параллели, – отвечает Мазепин. – Да, в 2020 году я как будто ехал на другой машине. И просто удивительно, насколько сильно все может измениться благодаря работе пяти инженеров. Но надо быть честным: решение проблемы нашли люди, работавшие со мной – а не я сам. И я не смогу все это повторить – во-первых, у меня нет достаточной инженерной подготовки, во-вторых, в Формуле 1 есть еще сотня инструментов и возможностей, которых не было в Формуле 2».

Впрочем, нельзя сказать, что в Haas работают плохие инженеры. И сам Мазепин, что не сомневается в наличии необходимой поддержки со стороны команды – даже если пока эта поддержка не позволила добиться желаемого результата.

«Между нами уже сложились не только рабочие, но и человеческие отношения, – говорит Никита. – И я готов признать, что мои нынешние инженеры – лучшие из тех, с кем я когда-либо работал. Но и им непросто – ведь они вынуждены работать с той версией машины, которую мы имеем в настоящий момент. А, к примеру, изменения, внесенные в конструкцию машины в межсезонье и уменьшившие уровень прижимной силы сзади, дополнительно усложнили ситуацию.

Пока мы еще в процессе поиска той конфигурации машины, которая позволит мне раскрыть свой потенциал. Не буду лукавить – сейчас у меня мало оснований быть довольным. Даже с помощью данных телеметрии мы пока не можем понять, почему машина ведет себя именно так – и вдобавок, таких проблем нет у парней в соседнем боксе. Поэтому впереди еще много работы».

Никита Мазепин, Haas VF-21, Мик Шумахер, Haas VF-21 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

В соседнем боксе идет работа с машиной Мика Шумахера, с которым Никита в течение двух лет сражался в Формуле 2 и провел несколько великолепных поединков.

«Мы очень хорошо ладим, – говорит Никита. – И делаем все, что в наших силах, чтобы команда продвинулась в нужном направлении при работе с машиной. Но, очевидно, наши возможности ограничены, поскольку машина не будет дорабатываться по ходу сезона. В частности, сейчас нам обычно не хватает прижимной силы – особенно на трассах, где нужен ее высокий уровень.

Атмосфера же в команде рабочая и конструктивная – и я готов приложить все силу, чтобы она оставалась такой же и в дальнейшем».

Однако, чтобы ехать в одном темпе с Шумахером, Никите по-прежнему надо стать минимум на полсекунды с круга быстрее. И когда затрагивается эта тема россиянин впервые по ходу интервью становится немного резким.

«Я просыпаюсь каждое утро с единственной целью – добиться прогресса. И могу вам пообещать: совсем скоро между нами начнется борьба – и она будет очень напряженной».

Никита Мазепин, Haas F1 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Впрочем, вряд ли догнать Шумахера будет сложнее, чем изменить мнение о себе, сложившееся у негативно настроенных по отношению к Мазепину болельщиков. Что Никита думает об этом и собирается ли что-то предпринять?

«Думаю, каждый более или менее известный человек в одни моменты наслаждался своей популярностью в соцсетях, а в другие – попадал под огонь критики. Тот, кого сейчас любят, сравнительно недавно могли ненавидеть. Сейчас это неотъемлемая составляющая спорта – и приходится мириться с тем, что через эту платформу может транслироваться как позитив, так и негатив.

Я всегда знал, что изучать соцсети – не лучший способ укрепить уверенность в себе. И я предпочитаю просто сосредоточиться на своей работе. Уверен, что со временем мои результаты станут лучше, а с ними изменится и отношение ко мне».

Никита Мазепин, Haas VF-21 Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Что ж, в 22 года у пилота еще есть некоторое время на раскачку. А как дело обстоит не с улучшением результатов, а с эволюцией характера – укрепился ли он под воздействием столь серьезных и столь разнообразных вызовов?

«Да, я оказался в непростой ситуации – но не секрет, что самый ценный опыт – опыт, полученный в процессе преодоления проблем. У меня были удачные сезоны, и были трудные. И проблемные сезоны дали мне гораздо больше в плане личностного роста, чем победные. В гонках многое зависит от психологической составляющей – и сложности сделали меня сильнее. Как это произошло бы с любым человеком. Мной, вами – или теми, кто будет это читать…»

Так что, Мазепин явно настроен сделать сложный дебют в Формуле 1 фундаментом для более успешных выступлений в будущем. От подножия лестницы есть только один путь – вверх, так ведь?

«Именно так смотрим на ситуацию и я, и люди, которые находятся вокруг меня. Дальше может быть только лучше – и ситуация будет улучшаться, начиная с этого самого момента. В конце концов, в этом суть спорта, да и жизни в целом – принимать вызовы и отвечать на них. Именно это люди и хотят видеть, когда приходят на трибуны. Если бы все всё делали идеально – был ли бы тогда смысл вообще смотреть гонки?»

Никита Мазепин и Мик Шумахер, Haas F1, на брифинге с главным гоночным инженером Айао Комацу Фото: Энди Хон / Motorsport Images