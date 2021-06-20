Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Алонсо: Девятое место – наш максимум
Формула 1 / Гран При Франции Новость

Мазепин: В Формуле 1 почти не осталось джентльменов

Россиянин обратил внимание, что одни и те же действия в Ф1 оценивают по-разному – исходя из того, кто их совершил

Мазепин: В Формуле 1 почти не осталось джентльменов

После этапов в Бахрейне и Имоле Никиту Мазепина критиковали за нарушение неписанных правил Ф1 – джентльменского соглашения между гонщиками. которое определяет порядок их действий на быстрых и медленных кругах в квалификации. 

Читайте также:

Однако на Гран При Азербайджана аналогичные действия позволили себе другие пилоты, включая семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. В этом случае слов осуждения практически не было. 

По словам Мазепина, после этого о самом существовании каких-либо договоренностей можно забыть.

«Мне вообще кажется. что в Формуле 1 почти не осталось джентльменов, – отметил гонщик на субботней медиа-сессии по ходу Гран При Фраеции. – Разумеется, все говорили о том, что я нарушил договоренности в Бахрейне. А затем трое очень уважаемых за свои достижения гонщиков сделали это же в Баку. Это все, что я видел…

Так что, полагаю, сейчас все эти идеи просто отодвинуты в сторону. Я ничего не слышал о них с того самого момента».

Россиянин завершил квалификацию в Ле-Кастелле с 18-м результатом – позади остались Лэнс Стролл и Юки Цунода, которые вовсе не показали зачетного времени. При этом из-за аварии другого гонщика Haas Мика Шумахера сессию досрочно остановили красными флагами. 

Говоря о том, чего можно было бы добиться при нормальном завершении заездов. Никита отметил: «Это сложный вопрос. Ведь без красных флагов многие гонщики могли бы многое показать. Если оценивать потенциал нашей машины. позиция едва ли поменялась бы. 

С другой стороны, я бы получил возможность сделать то, что мы запланировали сделать на втором комплекте шин. Потенциально можно было найти еще пять-шесть десятых». 

Читайте также:

Дополнительная информация: Олег Карпов

Поделились
Комментарии
Алонсо: Девятое место – наш максимум

Предыдущая новость

Алонсо: Девятое место – наш максимум
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Битый Шумахер и разбитый Цунода. Герои и неудачники во Франции

16ч
2
Формула 1

Вольф о том, что не уволит Боттаса до зимы: Я пошутил

19ч
3
Формула 1

Мазепин: В Формуле 1 почти не осталось джентльменов

53мин
4
Формула 1

Гран При Франции: стартовая решетка

17ч
5
Формула 1

Шумахер о квалификации: Дали торт, но не позволили съесть

17ч
Самое важное:
Мазепин: В Формуле 1 почти не осталось джентльменов
Формула 1

Мазепин: В Формуле 1 почти не осталось джентльменов

53мин
Алонсо: Девятое место – наш максимум
Формула 1

Алонсо: Девятое место – наш максимум

13ч
В Haas пообещали не рисковать коробкой передач Шумахера
Формула 1

В Haas пообещали не рисковать коробкой передач Шумахера

13ч
Феттель о невыходе в Q3: Я не хотел стартовать на Soft
Формула 1

Феттель о невыходе в Q3: Я не хотел стартовать на Soft

14ч
Перес объяснил четвертое место собственными ошибками
Формула 1

Перес объяснил четвертое место собственными ошибками

14ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Никита Мазепин Больше от
Никита Мазепин
Босс Haas попросил Мазепина и Шумахера избегать бордюров Гран При Франции
Формула 1

Босс Haas попросил Мазепина и Шумахера избегать бордюров

Больше хорошего, чем плохого. Мазепин подвел итоги пятницы Гран При Франции
Формула 1

Больше хорошего, чем плохого. Мазепин подвел итоги пятницы

Мазепин утратил доверие Шумахера. Но вины не признал Гран При Франции
Формула 1

Мазепин утратил доверие Шумахера. Но вины не признал

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
В Haas пообещали не рисковать коробкой передач Шумахера Гран При Франции
Формула 1

В Haas пообещали не рисковать коробкой передач Шумахера

Шумахер о квалификации: Дали торт, но не позволили съесть Гран При Франции
Формула 1

Шумахер о квалификации: Дали торт, но не позволили съесть

Гран При Франции: дуэли в квалификациях Гран При Франции
Формула 1

Гран При Франции: дуэли в квалификациях

Самое читаемое Сегодня

Битый Шумахер и разбитый Цунода. Герои и неудачники во Франции
Формула 1 Формула 1

Битый Шумахер и разбитый Цунода. Герои и неудачники во Франции

Вольф о том, что не уволит Боттаса до зимы: Я пошутил
Формула 1 Формула 1

Вольф о том, что не уволит Боттаса до зимы: Я пошутил

Гран При Франции: стартовая решетка
Формула 1 Формула 1

Гран При Франции: стартовая решетка

Мазепин: В Формуле 1 почти не осталось джентльменов
Формула 1 Формула 1

Мазепин: В Формуле 1 почти не осталось джентльменов

Росберг нашел причину внезапного ускорения Боттаса. Это шасси Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Росберг нашел причину внезапного ускорения Боттаса. Это шасси Хэмилтона

СМИ: Хэмилтон просил FIA наказать Red Bull. Ему отказали
Формула 1 Формула 1

СМИ: Хэмилтон просил FIA наказать Red Bull. Ему отказали

Вольф: У Red Bull иной подход, для Mercedes он не сработает
Формула 1 Формула 1

Вольф: У Red Bull иной подход, для Mercedes он не сработает

Феттель о невыходе в Q3: Я не хотел стартовать на Soft
Формула 1 Формула 1

Феттель о невыходе в Q3: Я не хотел стартовать на Soft

Самое важное:

Мазепин: В Формуле 1 почти не осталось джентльменов
Формула 1 Формула 1

Мазепин: В Формуле 1 почти не осталось джентльменов

Алонсо: Девятое место – наш максимум
Формула 1 Формула 1

Алонсо: Девятое место – наш максимум

В Haas пообещали не рисковать коробкой передач Шумахера
Формула 1 Формула 1

В Haas пообещали не рисковать коробкой передач Шумахера

Феттель о невыходе в Q3: Я не хотел стартовать на Soft
Формула 1 Формула 1

Феттель о невыходе в Q3: Я не хотел стартовать на Soft

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.