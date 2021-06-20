Мазепин: В Формуле 1 почти не осталось джентльменов

После этапов в Бахрейне и Имоле Никиту Мазепина критиковали за нарушение неписанных правил Ф1 – джентльменского соглашения между гонщиками. которое определяет порядок их действий на быстрых и медленных кругах в квалификации.

Однако на Гран При Азербайджана аналогичные действия позволили себе другие пилоты, включая семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. В этом случае слов осуждения практически не было.

По словам Мазепина, после этого о самом существовании каких-либо договоренностей можно забыть.

«Мне вообще кажется. что в Формуле 1 почти не осталось джентльменов, – отметил гонщик на субботней медиа-сессии по ходу Гран При Фраеции. – Разумеется, все говорили о том, что я нарушил договоренности в Бахрейне. А затем трое очень уважаемых за свои достижения гонщиков сделали это же в Баку. Это все, что я видел…

Так что, полагаю, сейчас все эти идеи просто отодвинуты в сторону. Я ничего не слышал о них с того самого момента».

Россиянин завершил квалификацию в Ле-Кастелле с 18-м результатом – позади остались Лэнс Стролл и Юки Цунода, которые вовсе не показали зачетного времени. При этом из-за аварии другого гонщика Haas Мика Шумахера сессию досрочно остановили красными флагами.

Говоря о том, чего можно было бы добиться при нормальном завершении заездов. Никита отметил: «Это сложный вопрос. Ведь без красных флагов многие гонщики могли бы многое показать. Если оценивать потенциал нашей машины. позиция едва ли поменялась бы.

С другой стороны, я бы получил возможность сделать то, что мы запланировали сделать на втором комплекте шин. Потенциально можно было найти еще пять-шесть десятых».

Дополнительная информация: Олег Карпов