Мазепин уже был на трассе в Турции. Просто давно

Дебютант этого сезона Формулы 1 Никита Мазепин в воскресенье впервые примет участие в гонке по стамбульской трассе в Турции. Этот автодром не принимал этапов младших серий, так что познакомиться с трассой прежде Мазепин мог только на симуляторах.

Однако прибыв на этап, 22-летний гонщик Haas вспомнил, что именно здесь в детстве он впервые стал свидетелем настоящего гоночного уик-энда, на который его привез отец.

«У меня очень интересные воспоминания в Турции, – сказал Мазепин. – Я уже был здесь, когда мой отец привез меня впервые на гоночный уик-энд и провел в помещение для гостей Ferrari прямо над боксами. Я впервые был на таком мероприятии, помню как выходил на балкон и забегал обратно, прячась от шума гоночных двигателей».

Мазепин также рассказал о том, что на предыдущем Гран При России именно он стал главным участником съемок очередного сезона документального сериала Drive to Survive от Netflix.

«В Сочи был очень плотный график, так как там меня все четыре дня снимали для сериала Netflix. Это было легким сумасшествием для меня, так как приходилось постоянно делать что-то, что не имеет прямого отношения к гонкам. Я пришел в Формулу 1 в эпоху коронавируса, когда в паддоке не так много людей, так что я не привык к такому вниманию. Но в любом случае было приятно оказаться в Сочи. Жаль только, что с погодой не повезло», – сказал российский гонщик.

Дополнительная информация: Олег Карпов