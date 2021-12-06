Мазепин: Утром мое тело будет болеть

Среди множества столкновений по ходу Гран При Саудовской Аравии, произошла одна, в которой поучаствовал российский пилот Никита Мазепин. Он врезался в болид Williams Джорджа Расселла, который, в свою очередь, оттормозился перед задевшими друг друга Карлосом Сайнсом и Серхио Пересом.

Из-за аварии гонка была во второй раз приостановлена, а болид Мазепина оказался разбит. К счастью, россиянин отделался ушибами, правда весьма сильными.

«Я в порядке, – сказал Мазепин после инцидента. – Я получил приличный удар, особенно в левую верхнюю часть тела, так что завтра утром у меня все тело будет болеть. Но конечно мне очень повезло стать гонщиком именно сейчас, после того, как FIA под руководством Жана Тодта проделала всю эту работу по повышению безопасности.

Иначе я бы я целым из этой ситуации не выбрался. Не думаю, что, скажем, лет 15 назад в такой аварии все бы обошлось».

Мазепин также рассказал о том, каким ему запомнился инцидент.

«Как мне показалось, Шарлю Леклеру было просто некуда деваться, и об него закрутился Серхио Перес, – вспоминает гонщик Haas. – Трасса столь узкая, что когда Переса развернуло боком, он занял 85% ее ширины. Видя все это, Джордж Расселл проявил осторожность, отпустил газ и стал тормозить.

Я в тот момент сражался с Лэнсом Строллом и пытался сделать то же, что и Расселл, то есть осторожно миновать опасное место. Однако мне просто не хватило времени на то, чтобы затормозить, так как скорость тогда превышала 200 километров в час. Я просто не мог избежать удара в заднюю часть болида Williams».

Дополнительная информация: Люк Смит