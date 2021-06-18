Мазепин утратил доверие Шумахера. Но вины не признал

На Гран При Азербайджана произошел конфликт между пилотами Haas Никитой Мазепиным и Миком Шумахером. Немец обгонял россиянина на последнем круге, а тот слегка изменил траекторию. Это не помешало Шумахеру проехать, но он все равно высказал недовольство по радио.

Перед этапом во Франции сын Михаэля Шумахера рассказал, что Мазепин перед ним извинился, но доверять россиянину немец не намерен.

«Я все еще в шоке, – сказал Шумахер. – Не ожидал такого от напарника. Команда с ним поговорила, а я присоединился позже. Я высказал ему свое мнение и он ко мне присоединился. Но часть доверия к нему я утратил. Потому что чего ждать в следующий раз, я не знаю».

Мазепин, в свою очередь, отметил, что несмотря на извинения вины не признает.

«Я извинился потому, что он был расстроен, – сказал Никита. – Я посчитал, что надо это сделать, хотя и не считаю себя виноватым. И никому из соперников не собираюсь облегчать жизнь. Мы два молодых пилота, которые выступают на пределе, это приводит к подобным ситуациям. По-моему, пока машина не повреждена, для босса это нормально».