Мазепин: Уик-энд в Джидде будет сложным в плане физики
В грядущие выходные Формула 1 впервые приедет в Саудовскую Аравию. И Никита Мазепин оптимистично настроен на гоночный уик-энд, несмотря на возросшие нагрузки
«Джидда Корниш», где в ближайший уик-энд пройдет Гран При Саудовской Аравии – быстрая трасса с рекордными 27-ю поворотами, тремя зонами DRS, множеством дуг и прямых разной длины. Подобные треки становятся сильным испытанием для гонщиков – особенно в конце сезона, когда у спортсменов накапливается усталость. Никита Мазепин считает, что на предпоследнем этапе ему будет непросто – но при этом допускает, что болид Haas может неплохо себя проявить.
«Судя по описанию, трек кажется очень тяжелым, – рассказал Мазепин пресс-службе Haas. – Думаю, перед уик-эндом надо будет поработать над подготовкой шеи. Но в целом я чувствую, что мое тело уже по-настоящему адаптировалось к машине – и я с нетерпением жду первых впечатлений от этой трассы.
Она очень технична, и времена на круге будут сильно варьироваться между разными машинами. Мы довольно быстры на прямых в этом году – так что, я думаю, это будет хороший уик-энд для нас».
Во время квалификации на Гран-при Катара Мазепин показал быстрейшую максимальную скорость на одной из отсечек – 333 км/ч. И вполне возможно, что в Джидде одним из косвенных следствий нехватки прижимной силы для Haas вновь станет появление на первых строчках. Хотя бы по одному из важных для болида Ф1 показателей.
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