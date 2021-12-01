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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Мазепин: Уик-энд в Джидде будет сложным в плане физики

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В грядущие выходные Формула 1 впервые приедет в Саудовскую Аравию. И Никита Мазепин оптимистично настроен на гоночный уик-энд, несмотря на возросшие нагрузки

Мазепин: Уик-энд в Джидде будет сложным в плане физики

«Джидда Корниш», где в ближайший уик-энд пройдет Гран При Саудовской Аравии – быстрая трасса с рекордными 27-ю поворотами, тремя зонами DRS, множеством дуг и прямых разной длины. Подобные треки становятся сильным испытанием для гонщиков – особенно в конце сезона, когда у спортсменов накапливается усталость. Никита Мазепин считает, что на предпоследнем этапе ему будет непросто – но при этом допускает, что болид Haas может неплохо себя проявить.

«Судя по описанию, трек кажется очень тяжелым, – рассказал Мазепин пресс-службе Haas. – Думаю, перед уик-эндом надо будет поработать над подготовкой шеи. Но в целом я чувствую, что мое тело уже по-настоящему адаптировалось к машине – и я с нетерпением жду первых впечатлений от этой трассы.

Она очень технична, и времена на круге будут сильно варьироваться между разными машинами. Мы довольно быстры на прямых в этом году – так что, я думаю, это будет хороший уик-энд для нас».

Во время квалификации на Гран-при Катара Мазепин показал быстрейшую максимальную скорость на одной из отсечек – 333 км/ч. И вполне возможно, что в Джидде одним из косвенных следствий нехватки прижимной силы для Haas вновь станет появление на первых строчках. Хотя бы по одному из важных для болида Ф1 показателей.

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